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03 Mayıs 2018 16:26

Avustralya Milletvekilinden 15 Temmuz vurgusu

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan’ı ziyaret eden Avustralya Milletvekili Chris Hayes, 15 Temmuz’da kendilerinin de şok olduğunu belirterek Türk halkının ülkesine sahip çıkması ile büyük bir başarı sağlandığına dikkat çekti.

Avustralya Milletvekilinden 15 Temmuz vurgusu

03 Mayıs 2018 16:26


Denizli Ticaret Odası’nı ziyaret eden Avustralya Parlamentosu Üyesi Chris Hayes, Türkiye’nin 15 Temmuz gecesi yaşadığı darbe girişimini Avustralya’da yakından takip ettiklerini dile getirdi.


Avustralya Milletvekili Chris Hayes "Kurtuluş Savaşı’nda yaşananlardan dolayı, vatandaşlarımızın Türklere bakış açısı çok farklı ve özel bir saygısı var. Avustralya’da yaşayan Türklerden yeni nesil olanları, kendini iyi yetiştirdi. Eskisine göre çok daha iyi meslek ve işler ile toplumsal statüye sahipler. Ülkemizde yaşayan Türkler, bizim için örnek vatandaşlar; bunu bir milletvekili olarak söylüyorum. Türkiye’nin Suriye’den gelenlere sağladığı desteğin de farkındayız. Onca olumsuzluk ve aksiliğe rağmen, tüm dünyada göçmenlere en çok yardımda bulunan ülke Türkiye. 15 Temmuz’da sizin gibi biz de şok olduk fakat, herkes gibi gördük ki sınırlarınızda PKK ve DEAŞ gibi terörist odaklar bulunmasına rağmen büyük bir başarı sağladınız. Halkınız, birlik olup ülkenize sahip çıktı" diye konuştu.


Ticari iş birliklerinin gelişmesi açısından bu tür temasları önemsediklerini de ifade eden DTO Başkanı Uğur Erdoğan, "Dünyanın neresinden olursa olsun herkese kapımız açık. Sizden de görüşmek için talep gelince sevindik. Bu tür temaslar, birbirimizi daha iyi tanımamız ve önyargılardan kurtulmamız için önemli bir fırsat. Ziyaretinizin Denizli, Türkiye ve Avustralya açısından hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.




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