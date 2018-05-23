Avustralyalı Sonia, Müslüman oldu

Denizli İl Müftülüğüne müracaat eden Avustralya vatandaşı Sonia Leanne Rowell için ihtida töreni düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende, İl Müftü Yardımcısı Hasan Hüseyin Ortanca, Sonia Leanne Rowell’ya İslam’ın esaslarını anlattı. Müftü Ortanca, Sonia Leanne Rowell’ya İslam dini ve Müslümanlık hakkında aydınlatıcı açıklamalar yaptıktan sonra ihtida töreni yapıldı. İhtida törenini İl Müftü Yardımcısı Ortanca gerçekleştirirken, Haytabey Camii İmam Hatibi Mehmet Çoban, Caner Ayvaz, Ahmet Aykol, Selcan Kandemir ve Sevilay Tuğan şahitlik yaptı.

Müslüman olmak için İslamiyet’i iki yıldan beri araştırdığını ifade eden Sonia Leanne Rowell, kendi arzusuyla Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Müslüman olmak için İslamiyet’i iki yıldan beri araştırıyordum. Bu vesileyle Türkiye’de iki aydır İslamiyet’i yakından inceleme fırsatı buldum. İslamiyet’in diğer inanç mensuplarına gösterdiği saygı ve hoşgörüden dolayı Müslüman olmaya karar verdim” şeklinde konuştu.

İl Müftü Yardımcısı Ortanca da ihtida merasiminde “On bir ayın sultanı Ramazan ayında bir kardeşimizin Müslüman olmasına şahitlik etmemizden dolayı Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. Sonia’nın ifade ettiği gibi, araştırmaları sonucunda Müslüman olması gösteriyor ki hak din ve Allah katında tek din İslam’dır. Sonia kardeşimizi tebrik ediyorum. Kardeşimizin güzel dinimizi daha çok seveceğinden eminim. Rabbimden niyazım, Müslüman olan kardeşimize, yeni hayatında rızasına uygun bir hayat sürdürmeyi nasip etsin” dedi.

Müslüman olan Sonia Leanne’ya İl Müftü Yardımcısı Ortanca tarafından ihtida belgesinin yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hazırladığı Kur’an-ı Kerim’in İngilizce meali hediye edildi.