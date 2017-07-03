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03 Temmuz 2017 18:38

Ayağı ağacın gövdesine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde ayağını ağacın gövdesine sıkıştıran çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Ayağı ağacın gövdesine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

03 Temmuz 2017 18:38


Olay, saat 16.30 sularında Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi 6640. Sokak’taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla evin bahçesinde oynayan Mert Çakar ağaca çıktı. Ayaklarını ağacın ikiye ayrılmış gövdesine sıkıştıran Mert Çakar, kurtulmak istese de başarılı olamadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye kurtarma ekibi, hidrolik kesme aleti ile ağaç gövdesinin bir kısmını keserek çocuğun ayağını çıkardı. Kurtarılan Çakar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ayağında kırık veya çıkık olmayan Mert Çakar, sağlık ekiplerince ayaküstü tedavi edildi.




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