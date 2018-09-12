Aydem Mobil MİM Denizli'de hizmete girdi

Hizmet alanını genişletmek ve güvensiz fatura ödeme işlemlerinin önüne geçmek amacıyla geliştirilen ve Denizli'de hizmet vermeye başlayan Aydem Mobil Müşteri İlişkileri Merkezi (MİM) aracı tanıtıldı.

Köy merkezlerinde, çarşı ve pazar alanlarında konumlandırılarak, müşteri ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen Aydem Mobil MİM aracı basına tanıtıldı. Aydem Denizli Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilen basın toplantısında Müşteri İlişkileri Direktörü Mustafa Demir, proje hakkında detaylı bilgi verdi. Demir, aracın öncelikle hizmet potansiyeli yüksek yerleşik şubelerinin bulunmadığı bölgelerde kullanılacağını belirterek, “Mobil aracımızı Denizli, Aydın, Muğla il ve ilçelerinde, bizim öngördüğümüz hizmet potansiyeli yüksek yerleşik şubelerimizin bulunmadığı bölgelerde öncelikle hizmet vermeyi düşünüyoruz. Buradaki işlem yoğunluklarının yüksek olduğu dönemlerde şubelerimizin hemen yakınında içerideki işlem yoğunluğunu azaltmak amacıyla hizmet verecek. Mobil araç olduğu için aslında diğer grup şirketimiz olan Gediz Elektrik sorumluluk anında da bu aracı kullanabileceğiz. İzmir ve Manisa ilçelerinde kullanabileceğiz. Çünkü benzer bir şekilde Gediz bölgesindeki mobil aracımızı geçmişte Aydın, Denizli, Muğla il ve ilçelerinde kullandık” dedi.

“Mobil MİM ile 50 bin fatura tahsil edeceğiz”

Mobil MİM aracı ile bir yılda 50 bin fatura tahsilatı yapmayı amaçladıklarını vurgulayan Demir, şunları söyledi:

"Yaklaşık 500 bin müşterimiz yerleşik şubelerimizde işlem yapıyor, faturalarını tahsil ediyor. Biz bir yıl içerisinde mobil aracımızla 50 bin fatura tahsilatını gerçekleştirmek istiyoruz. Fatura tahsilatı dışında da müşterilerimizin faturalandırma işlemlerine dair veya tahsilat işlemlerine dair, abonelik işlemlerine dair her türlü hizmeti yerinde karşılamayı öngörüyoruz. Şu anki hizmet yürütme şeklimiz, il ve ilçelerde belli lokasyonlarda, yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlerde şubelerimiz var, bu şubelerimizde yaklaşık 650 çalışanımız var ama işlem yoğunlukları sebebiyle bazen hizmet süreleri uzayabiliyor. Bu hizmet sürelerini kısaltmak amacıyla direkt şubelerimize yakın yerlerde ya da müşterilerimizin şubelerimize ulaşamadığı ya da ulaşmakta zorluk yaşadığı bölgelerde doğrudan müşterilerinizin ikamet adresi üzerinde en yakın yerlerde hizmet edeceğiz.”

“Hizmet, belirli bir program dahilinde olacak”

Bu hizmeti belirli bir program dahilinde yapacaklarına aktaran Demir, “Müşterilerimizin fatura ödeme tarihlerini biliyoruz, zaten faturaları biz düzenliyoruz. Bu ödeme tarihlerinde gerek pazarlarda, alışveriş merkezlerinde ya da muhtarlarımızla diyaloğa geçerek onların yönlendireceği noktalarda, lokasyonlarda yerel yöneticilerin de desteğiyle, onların da yönlendirmeleri ile duyurular yaparak müşterilerimizi bilinçlendireceğiz. Web sayfamızla, fatura altı bildirimlerimizle de tanıtımını yapacağız” dedi.