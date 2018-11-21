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Aydem'den öğrencileri seminer

Aydem "Geleceğe Enerjimiz Kalsın, Hayatımız Enerji" sloganıyla, Denizli Merkezefendi ilçesi 1200 Evler İlköğretim Okulu öğrencileri için genel müdürlük binasında enerji verimliliği semineri gerçekleştirdi.

Aydem "Geleceğe Enerjimiz Kalsın, Hayatımız Enerji" sloganıyla, Denizli Merkezefendi ilçesi 1200 Evler İlköğretim Okulu öğrencileri için genel müdürlük binasında enerji verimliliği semineri gerçekleştirdi.


Aydem, "Hayatımız Enerji" projesi kapsamında, ilkokul öğrencilerinde ve kamuoyunda enerji verimliliği farkındalığı oluşturmak ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakmak amacıyla düzenlenen enerji verimliliği seminerlerinden bir yenisi daha ekledi. Bu kapsamda şirket, Merkezefendi ilçesi 1200 Evler İlköğretim Okulu öğrencileri için genel müdürlük binasında enerji verimliliği semineri verdi. Gerçekleştirilen seminerde kurum yetkilileri, öğrencilere enerji verimliliği hakkında bilgi verdi ve eğitici materyaller dağıttı.


Konu ile ilgili yapılan açıklamada, toplumsal faydayı kritik bir başarı faktörü olarak gören Aydem'in, sürdürülebilirliği temel alarak kamu ihtiyaçlarına yönelik kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarını geliştirdiği ve geleceğin en önemli konularından biri olan enerji verimliliği hakkında farkındalığı artıracak çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

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