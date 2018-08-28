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28 Ağustos 2018 14:08

Baba ve oğlu aynı gün hastaneye yattı, ameliyat oldu ve aynı gün taburcu edildi

Denizli’de yaşayan ve ikisinin kalp ile ilgili sorunları olan 63 yaşındaki baba ile 44 yaşındaki oğlu aynı gün Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi’nde aynı ameliyat ekibi tarafından ameliyat edildi.

Baba ve oğlu aynı gün hastaneye yattı, ameliyat oldu ve aynı gün taburcu edildi

28 Ağustos 2018 14:08

Baba ve oğlu geçirdikleri ameliyatların ardından sağlıklarına kavuştu.


PAÜ Hastanesine koroner arter rahatsızlığı nedeniyle başvuran baba oğul geçirdikleri başarılı operasyonla hayata tutundular. 3 ay önce bir hastanede koroner arter hastalığı nedeniyle 2 damarına koroner bypass ameliyatı yapılan 63 yaşındaki Orhan Özgün geçirdiği kalp krizi sonrası Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan koroner anjiyografisinde bu damarlarının tekrar tıkanması nedeniyle yeniden ameliyat kararı alınarak Kalp ve Damar Cerrahisi servisine yatırıldı.


Aynı gün Özgün’ün 44 yaşındaki oğlu Yüksel Özgün ise aort damarında genişleme, aort kapak yetmezliği ve koroner arter hastalığı teşhisiyle yine kalp ameliyatı olmak için aynı bölüme yatırıldı.



"Baba ve oğlu aynı oda da farklı masalarda ameliyat edildi"


Ameliyat hazırlıkları aynı odada yatarken tamamlanan baba-oğul yine aynı gün Prof. Dr. Bilgin Emrecan ve ekibi tarafından ameliyata alındı. Yüksel Özgün’e yaklaşık 3 saat süren bir ameliyat sonrasında aort kapağı ile birlikte aortunun şah damarlarını verdiği yeri de içine alan kısmı değiştirilerek bir koroner damarına da koroner bypass yapıldı.


Baba Orhan Özgün ise 2. kez kalp ameliyatı için oğlunun hemen arkasından ameliyat masasına yattı. O da Yaklaşık 3 saatlik bir ameliyatın ardından 4 damarına koroner baypas yapılarak yoğun bakımda oğlu ile yan yana takibe alındı. 2 gün sonra baba-oğul yine beraberce serviste aynı odaya çıkarıldı.


Ameliyattan bir hafta sonra sağlığına kavuşan baba-oğul yine aynı gün hastaneden taburcu edildiler. Yapılan operasyonlardan sağlıklı bir şekilde hayata tutunan baba oğul her şey için Prof. Dr. Bilgin Emrecan ve ekibine teşekkür ettiler.




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