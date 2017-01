Babadağ ve Merkezefendi’de ev yangını: 2 ölü

Denizli’nin Merkezefendi ile Babadağ ilçelerinde meydana gelen iki ev yangınında 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Merkezefendi İlçesi Merkezefendi Mahallesinde, Nazmi Çimentepe’nin yalnız yaşadığı tek katlı kerpiç evde sabah saatlerinde sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine, olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangının çıktığı sırada evde uyuduğu belirtilen 77 yaşındaki Nazmi Çimentepe yanarak hayatını kaybetti. Yangının sobadan sıçrayan kıvılcımdan kaynaklandığı tahmin edilirken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.



80 yaşındaki kadın yanarak feci şekilde can verdi

Babadağ ilçesinin Kelleci Mahallesi’nde yine sabah saatlerine doğru tek katlı ahşap evde, yangın çıktı. Evde yalnız yaşadığı belirtilen 80 yaşındaki kadın Ümmü Cesur, evde ısınmak için yaktığı ocağa gece odun atarak uyuduğu belirtildi. Ocaktan sıçrayan kıvılcımın halıyı tutuşturması üzerine çıkan yangında alevler kısa sürede ahşap evi sardı. Alevlerin arasında kalan yaşlı kadın Ümmü Cesur feci şekilde yanarak can verdi. Komşuların haber verilmesi üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına kısa sürede söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından yaşlı kadının cesedi, çıkartılarak Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumku morguna kaldırıldı.

Meydana gelen her iki yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.