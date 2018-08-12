Olayda hayatını kaybeden annenin ise otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedileceği öğrenildi.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi’nde geçtiğimiz gün, iddiaya göre, cinnet getiren Ali A. (47), akşam saatlerinde borç meselesi yüzünden eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu baba Arslan, cinnet getirerek 13 yaşındaki kızı Esma A. ve eşi Sevgi A.’yı (45) boğarak öldürdü. Ardından baba, kendisini evlerinin bir odasında elektrik kablosu ile asarak intihar etti. Yaşanan korkunç olayda hayatını kaybeden küçük kız Esma ve baba Arslan’ın cenazeleri bugün Kayalık Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çakmak Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze töreninde yaşanan olayda ailede tek sağ kalan İ.A. güçlükle ayakta durabildi. 13 yaşında babası tarafından boğularak hayatını kaybeden Esma A.’nın tabutunun üzerine hayattayken kullandığı öne sürülen beyaz yazma örtüldü. Olayda hayatını kaybeden anne Sevgi A.’nın otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedileceği öğrenildi.