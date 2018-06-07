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07 Haziran 2018 13:14

Babasının hayvanlara bakması için okutmadığı Mustafa Amca 82 yaşında okur-yazar oldu

Denizli’de yetişkinlere yönelik başlatılan okuma yazma kurslarından mezun olan 4 bine yakın kursiyer için temsili belge dağıtım töreni yapıldı.

Babasının hayvanlara bakması için okutmadığı Mustafa Amca 82 yaşında okur-yazar oldu

07 Haziran 2018 13:14

Törende en dikkat çeken kişiler ise 82 yaşındaki Mustafa Kayhan ile kursa çocukları ile giden 4 çocuk annesi 38 yaşındaki Mevlüde Güler oldu.


Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ve Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde devam eden kurslardan mezun olan kursiyerler için sertifika dağıtım töreni gerçekleştirildi. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen törene Vali Hasan Karahan, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz ve ilçe protokolünün katıldı. Törende mezun olan 4 bine yakın kursiyer adına 40’a yakın kursiyere temsili sertifikaları dağıtıldı.


Törende 82 yaşında okuma yazma öğrenen Mustafa Kayhan en dikkat çeken isimler arasında oldu. Bir ailesi üyesinin yardımıyla törene gelen Kayhan, ailesinin kendisini hayvanlara bakmak için okula göndermediğini ama azmederek sonunda okuma-yazma öğrendiğini dile getirdi. Kayhan, 82 yaşında olmasına rağmen okuma-yazma bildiğine dair sertifika aldığı için çok mutlu olduğunu da sözlerine ekledi.



En büyük destekçileri eşleri ve torunları oldu


Törende bir başka dikkat çeken isim ise 4 çocuk annesi 38 yaşında Mevlüde Güler oldu. Okuma yazma kursuna çoğunlukla çocuklarıyla gittiğini belirten Güler, okuma-yazma öğrenmedeki en büyük destekçinin ise eşi olduğunu kaydetti. Güler, "6 ay boyunca kendi çocuğumla kursa geldim. Zamanında maddi durum olmadığını için babam okutmadı. Sonra bu kurs bir fırsat olarak önüme çıktı ve kaçırmadım. Kursa giderken de eşim destekçim oldu ‘kendini geliştir’ diye. Kursa da küçük kızım ile birlikte gittim" dedi.


75 yaşındaki Fatma Halaççı ve 60 yaşındaki Nazmiye Tutkun’da kursa giderek başarılı olup sertifikalarını aldı. Fatma ve Nazmiye teyze ise kurs boyunca özellikle torunlarının kendilerine çok yardımcı olduklarını belirtti.


Tören kursiyerlerin aldıkları sertifikalar ile poz vermelerinin ardından sona erdi.




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