Bağ evine sahte içki operasyon: 6 gözaltı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Ekipleri, Tavas ilçesi Kızılcabölük Mahallesindeki bir bağ evinde kaçak içki üretildiğini tespit etti. Bağ evine düzenlenen operasyonda 6 şüpheli suçüstü yakalandı.

Bağ evinde yapılan aramalarda, 693 şişe rakı, 332 şişe viski, 271 şişe votka, 100 litre bidonlar içerisinde viski, 275 litre etil alkol, 3 bin adet kaçak TAPDK bandrolü, 2 bin 770 adet boş şişe ve bilyeli kapak, 6 adet 250 litrelik imalatta kullanılan plastik tank ve aparat ele geçirildi.

Operasyon sonrasında kaçak içki ve içki üretiminde kullanılan malzemelere ekipler tarafından el konuldu. Adli makamlara sevk edilen 6 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.