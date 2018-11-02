Baharat satan iş yerinden 16 bin 200 adet kaçak ilaç çıktı

Denizli'de polis tarafından baharatçı dükkanı olarak faaliyet gösteren bir iş yerine yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken değişik marka ve ebatlarda toplam 16 bin 200 adet kaçak ilaç ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte kaçak ilaç dağıtım ve satışı olacağı bilgisi üzerine harekete geçerek çalışma başlattı. 1 aylık teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli şahıslar, şahısların kullandıkları araçlar ve Denizli'deki saklama yerleri tespit edildi. Dağıtımın ve taşıma işleminin yapıldığı araçlar, depolar tespit edilerek görevli ekiplerce takibe alındı.

Şüpheli şahısların yakalanması amacıyla ilgili mahkeme kararları doğrultusunda yapılan kontrol ve aramalarda baharatçı dükkanı olarak faaliyetlerini sürdüren bir iş yerinde yasa dışı yollardan temin edilen kaçak ürünlerin satıldığı, ürünlerin bir kısmının dükkan içerisinde bulunduğu, bir kısmının da iş yerinin üst katındaki depoda saklandığı tespit edildi. Araçlarda ve depoda yapılan aramalarda değişik marka ve ebatlarda toplam 16 bin 200 adet kaçak ürün bulunarak el konuldu. Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ürünlerin ambalaj bilgileri, ambalaj özellikleri, renkleri üzerinde yapılan incelemelerde ürünlerin bitkisel gıda takviyesi olup Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı tarafından ruhsatlandırılan ürünlerden olmadığı belirlendi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

Söz konusu ilaçların üretim yeri, koşulları, saklama ve dağıtım şartları uygun olmayan ortamlarda temin edildiği içeriğinde standart dışı etken maddeye sahip olduğu belirlendi.