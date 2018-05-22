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22 Mayıs 2018 22:05

Bakan Zeybekci, AK Parti milletvekilliği listelerini değerlendirdi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 24 Haziran seçimleri için açıklanan milletvekilliği listelerinde isminin olmamasıyla ilgili, “Hayırlı olur inşallah, bizim sloganımız biliyorsunuz ‘devam’ inşallah” dedi.

Bakan Zeybekci, AK Parti milletvekilliği listelerini değerlendirdi

22 Mayıs 2018 22:05


Bakan Zeybekci, çeşitli temaslarda bulunmak üzere memleketi Denizli’ye geldi. Bakan Zeybekci, Pamukkale ilçesinde 15 Mayıs Mahallesi sakinlerine verilen iftar yemeğine katılarak ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 15 Mayıs Katlı Otoparkın açılış törenine katıldı. Bakan Zeybekci, iftara katılanların masalarını dolaşarak vatandaşlarla sohbet ederek, hayırlı Ramazan geçirmeleri temennisinde bulundu. Vali Hasan Karahan ile birlikte protokol üyelerinin de katıldığı tören sonrası Bakan Zeybekci, gazetecilerin sorularını yanıtladı. AK Parti’nin 24 Haziran seçimleri dolayısı ile Denizli için açıklanan milletvekilliği listesine değinen Bakan Zeybekci, “Öncelikle bütün Türkiye’deki AK Parti ve diğer tüm partilerin adaylarına hayırlı olsun. Ama öncelikle Denizli’de ki milletvekili adaylarımıza hayırlı uğurlu olsun. İnşallah 24 Haziran da gerçek iradenin sahibi, milletin iradesinin tecellisi ile Denizli yine bu seçimlerden AK Parti olarak başarı ile çıkacağız. Denizli olarak da bundan sonraki hizmet döneminde de yeni arkadaşlarımız ile 2 tane milletvekilimiz görevlerine inşallah devam edecek onun dışındaki 6 arkadaşımızda yeni arkadaşlarımız. Onlarla beraber yenilenmiş, güçlenmiş bir kadro ile inşallah 24 Haziranda seçimlerinde Denizli AK Parti olarak çalışmalarımızı taçlandıracağız” dedi.


Bakan Zeybekci ardından gazetecilerin, “Sizinle ilgili başka bir tasarruf mu var, listede yer almamanız siyasi takstiksel bir hamlemi?” sorusuna, “Hayırlı olur inşallah, bizim sloganımız biliyorsunuz ‘devam’ inşallah” yanıtını verdi.


Öte yandan, katlı otopark Bakan Zeybekci ve protokol üyeleri tarafından dualar eşliğinde hizmete açıldı.




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