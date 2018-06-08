Biz onunla mahkemede ve Allah’ın huzurunda hesaplaşacağız. Hakkımızı onlara helal etmeyeceğiz” dedi.

Bakan Zeybekci, seçim çalışmalarını yürüttüğü memleketi Denizli’de, Pamukkale Belediyesi tarafından yaptırılan Aile Sağlığı Merkezi ve Cumhuriyet 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun açılış törenine katıldı. Törene Bakan Zeybekci’nin yanı sıra Vali Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammed Subaşıoğlu, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Sağlık merkezinin önünde gerçekleştirilen törenin açılışında konuşan Bakan Zeybekci, son 15 yılda Denizli’ye yapılan yatırımlardan bahsederek özellikle sağlık alanında önemli hizmetlerin gerçekleştirildiğini anlattı. Konuşmasında 24 Haziran seçimlerine değinen Bakan Zeybekci, seçim döneminde kendisine iftira atan bazı siyasileri mahkemeye vereceğini kaydederek, “Türkiye tarihi bir çağı değiştiriyor ve dönüştürüyor. Artık koalisyon hastalıklarından kurtuldu bir daha geri gelmemek üzere. Onun için 24 Haziran’da verdiğiniz karar aklınız ve vicdanınızla doğru olarak gördüğünüz neyse o olsun. Bırakın birilerinin bildiği o siyaset yöntemlerini. Bırakın birileri diledikleri kadar yalan söylesinler, iftara atsınlar, gelsinler burada bir kadın olarak bile bir erkeğin ağzına yakışmayacak lafları Denizli’de benim hanım kardeşlerimin önünde utanmadan ve sıkılmadan söylesin. Biz onunla mahkemede ve Allah’ın huzurunda hesaplaşacağız. Hakkımızı onlara helal etmeyeceğiz. Yapılan o iftira ve yalanlara millet gereken cevabı verdi ve vermeye de devam edecek. O yüzden Denizli’nin ve Türkiye’nin geleceğini sizlere emanet ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından, Bakan Zeybekci ve beraberindeki protokol üyelerinin sağlık ocağının yapılması için bağışta bulunan vatandaşlara plaket takdim etmesinin ardından kurdele kesmeleri ile tören sona erdi.