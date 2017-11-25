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25 Kasım 2017 15:51

Bakan Zeybekci, büyüme rakamlarını açıkladı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kredi değerlendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili bugüne kadar birçok tahminde bulunmasına rağmen hiçbirini tutturamadığını belirterek, “Aylardır her açıklamalarını düzeltmek zorunda kaldı.

Bakan Zeybekci, büyüme rakamlarını açıkladı

25 Kasım 2017 15:51

Bugün bir daha söylüyorum, Aralık ayında büyüme oranında dünyanın bir numarası olacağız” dedi.


Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli Bozkurt ilçe 6. Olağan kongresine katıldı. Bozkurt İmam Orta okulun Konferans Salonunda yapılan kongreye Bakan Zeybekci’nin yanı sıra, AK Parti Denizli Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve partililer katıldı. Kongre AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Bayar’ın konuşmasıyla başladı.


Kongrede Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, millet istediği için millete hizmetkar olmaya geldiklerini söyledi.


Ekonomi gündeminden söz eden Bakan Zeybekci, “Türkiye Cumhuriyeti Bakanı olarak, İsviçre, Norveç İzlanda devletleriyle, kuruluşlarıyla en geniş kapsamlı serbest ticaret anlaşmasını imzaladık. Bu akşam Tahran’a gideceğim. Tahran’da Türkiye, İran, Katar ortak bir ticaret anlaşması, artı Katar’da da en geniş kapsamlı serbest ticaret anlaşması imzalayacağız. Azerbaycan, Özbekistan, Rusya, döndük Avrupa Birliği ile ta ki, Meksika, Venezuela, Singapur’a kadar Türkiye gittiği her yerde Allah’ın izniyle başı dik anlı açık, istediği her şeyi alıyor. Çünkü artık bu milletin evlatları var, bu milletin adamları var” dedi.



“Türkiye büyümede dünya birincisi olacak”


Bakan Zeybekci, “Bizlere ‘kriz oluştururuz’ diyorlar, toplu gelsin diyoruz. Dünyanın 13’üncü büyük ekonomisi, Avrupa’nın 5’inci büyük ekonomisi Türkiye, bunu ben demiyorum. IMF diyor. Türkiye olarak ben söylemiyorum. Bakın yılbaşında çıktılar yola, 7 tane dünya ülkesi, OCED’si, dünya bankası, IMF’si, S’tandart Purs’su Türkiye’nin büyümesi yüzde 2,5 dediler. Birisi çıktı yüzde 2.7 dedi. Sonra bunlar yazın ortasına geldiler, ‘Türkiye herhalde daha da büyüyecek, bunu yükselttirelim’. Sonbahara geldiler, Eylül’ün sonuna geldiler baktılar Türkiye gidiyor, biraz daha yükselttiler. Yıl sonuna doğru geldiler baktılar tutturamıyorlar, yine yükselttiler. Bakın Kasımın sonuna geliyoruz, yine tutturamadılar. Bakın Aralık’ın başında yine yükseltecekler. Türkiye’yi yakalayamayacaklar. Türkiye’nin büyüme rakamlarını tahmin dahi edemeyecekler. 11 Aralık günü kulağınız televizyonlarda olsun. Türkiye’nin büyüme rakamları açıklanacak. Size burada söylüyorum, Türkiye dünya birincisi olacak” diye konuştu.


Türkiye’ye yönelik tehditlere boyun eğmediklerini dile getiren Nihat Zeybekci, Almanya’daki seçimlerinin ardından koalisyonun kurulamamasına göndermede bulundu. Bakan Zeybekci, “Şöyle olacak böyle olacak diyorlardı, Allah’ın izniyle hiçbir şey olmayacak. Tıpış tıpış gelecekler, Türkiye’nin gücünün yanında yer alacaklar. Kim ki bu ülkeye ve dualı millete ihanet etti, iflah olmuyor. Bunu dostlarımıza söylüyoruz. Bizimle uğraşmayın diyoruz. Biz Allah rızası için insanlığa hizmet eden bir milletin evlatlarıyız. Bu dualı millet uğraşanlar, sonra pek beceremiyorlar. Bakın sonra 6 ay, 1 yıl koalisyon dahi kuramıyorlar. Ona göre ayağınızı denk alın diyoruz” ifadelerini kullandı.


Konuşmalarının ardından tek aday olarak kongreye katılan mevcut ilçe başkanı Ahmet Bayar, tekrar seçildi.




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