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16 Nisan 2017 11:54

Bakan Zeybekci, eşi, kızı ve oğluyla birlikte oyunu Denizli’de kullandı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Pamukkale ilçesi Atatürk Teknik Endüstri Meslek Lisesi 1177 numaralı sandıkta eşi Ayşen Zeybekci ile oyunu kullandı.

Bakan Zeybekci, eşi, kızı ve oğluyla birlikte oyunu Denizli’de kullandı

16 Nisan 2017 11:54

Bakan Zeybekci, “Türk demokrasi tarihi için çok önemli bir oylama, hükümet sistemi ile ilgili bir oylama, güzel bir sonuç çıkacağına inanıyorum” dedi.


Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, eşi Ayşen Zeybekci, kızı Fatma, oğlu Atilla Zeybekci ile birlikte Pamukkale ilçesi Teknik Endüstri Meslek Lisesinde oyunu kullandı. 1177 nolu sandıkta oyunu kullanan Bakan Zeybekci, oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Birlik, beraberlik ve kardeşliğin kazanması temennisinde bulunan Zeybekci, “Hakikaten Türkiye için Türk demokrasisi için önemli güzel bir gün. Öncelikle kampanya dönemi kazasız belasız bitti, hiçbir olumsuzluk yaşanmadı. İnşallah seçim günü de, bugün güzel geçer diye temini ediyorum. Türk demokrasi tarihi için çok önemli bir oylama, hükümet sistemi ile ilgili bir oylama, güzel bir sonuç çıkacağına inanıyorum. Ama sonuç ne çıkarsa çıksın inşallah yarın Türkiye’nin her yerinde, 80 milyon, 780 bin metrekarede huzur, birlik ve beraberlik, kardeşlik kazansın. Türkiye artık, sağına soluna bakmadan, ardına bakmadan, koşarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün o muasır medeniyetler hedefine doğru durmaksızın, yoluna devam etsin istiyorum. Referandum kampanyası sırasında son derece medeni bir dönem geçirdik. Sonuçları itibariyle de, siyasi partiler anlamında inşallah bir kabul olacaktır. Ben ülkem için, milletimiz için, gelecek nesiller için en iyisi, en hayırlısı neyse o olsun. İnşallah da o olacak” diye konuştu.


Bakan Zeybekci, açıklamalarının ardından binayı gezerek, sandık görevlilerine kolaylık diledi. Bakan beraberindekilerle okul önünde toplu fotoğraf çektirdikten sonra okuldan ayrıldı.




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