Bakan Zeybekci, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Denizli’de ihracat rakamlarının açıklandığı basın toplantısına katıldı. Kentteki bir tekstil tesisinde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Bakan Zeybekci, ihracat ve büyümede 2017 yılını rekorlarla kapattıklarını hatırlatarak aynı başarının 2018’de de devam ettiğini vurguladı. Bakan Zeybekci, "Yıl sonunda dedik ki 2018’de her ay ihracatta rekor kıracağız. Elhamdülillah rekor kırıyoruz, bu ay da ihracatçılarımızın yüksek performansı, çalışan kardeşlerimizin katkısıyla. TÜİK Nisan ayı rakamlarını dün açıkladı ve yıllık ihracatımız 162,4 milyar dolara ulaştı. Bugün de TİM’in mayıs istatistiklerine göre geçen yıl mayıs ayına göre ihracatımız yüzde 12,2 arttı. Her ay rekor sözü vermiştik, her ay rekora devam. Durmak yok ihracata devam. Mayıs ayı ihracatımız TİM rakamlarına göre 13 milyar 956 milyon dolar ama bizim ihrakiye dediğimiz rakamlar da bugün akşam belirlenmiş olup yarınki rakamlarımız 14 milyar doların üzerinde ve böylelikle 162 milyar dolarlık rakamı geçmiş olacağız" dedi.

"Türkiye koşmak zorunda"

Konuşmasının ardından geçtiğimiz haftalarda kurda yaşanan olumsuz gelişmelere değinen Bakan Zeybekci, ekonominin aslının kur olmadığını ifade ederek şunları söyledi:

"Her şey aslına varır. Ekonominin aslı da kur değildir. Kur etkindir, algı olarak hassasiyeti olan bir konudur ama reel ekonomi, ekonominin gerçeğidir, aslıdır. Asıl olan reel ekonomidir, buradaki performanstır. En sonda elde edeceğimiz sonuçları reel ekonominin bu performansları belirler. Büyümeyi ve işsizlik rakamlarını o belirler. Sadece 2017 yılında 1 milyon 360 bin kardeşimizi iş sahibi yaptık. Yıllık iş gücüne katılımın 1 milyon 200 milyon olduğunu hayal edersek Türkiye yürüyemez, Türkiye yavaş yavaş yol alamaz. Türkiye koşmak zorunda. Türkiye her yıl 1 milyon 200 bin vatandaşını iş sahibi yapacak bir büyümeyi yakalamak zorunda. Yüzde 6 seviyeler ile Türkiye büyümek zorunda."

"Bu sene itibari ile beklenti ve tahminlerimiz 52 milyar dolar seviyesinde olacak"

Türkiye’nin bu yılki turizm gelirleri beklentisini de açıklayan ve bu yıl ekonomik anlamda turizmden 52 milyar dolarlık bir gelir beklediklerini dile getiren bakan Zeybekci "Türkiye’nin 2017 yılı ile ilgili beklentilerini söylerken geçen yıl hizmet ihracatımızın toplamı 40 milyar dolar seviyesindeyken bu sene itibari ile beklenti ve tahminlerimiz 52 milyar dolar seviyesinde olacak. İlk çeyrekte, ilk 3 ayda Türkiye’ye gelen turist sayısında yüzde 25,5 seviyesinde bir artış var. 6 milyon 122 bin turist Türkiye’ye girdi dünyanın bütün ülkelerinden. Ama başta Rusya, Almanya, İngiltere ve İran olmak üzere Türkiye’ye gelmek için bu seneki rezervasyonlara baktığımız zaman yıl sonu itibari ile Türkiye’nin turizm gelirlerinde ve turist sayısında yüzde 35’ler seviyesinde bir artış bekliyoruz. Diğer bir sevindirici husus yüzde 26,5 turist sayısında artış varken turizm gelirlerinde de yüzde 31,3’lük bir artış var" dedi.

"Kara bulutlara rağmen reel sektörümüz dimdik ayakta"

Seçim öncesi döviz kuru üzerinden manipülatörler ve spekülatörlerin kara bulutlar oluşturmaya çalıştığının altını çizen Bakan Zeybekci, "İşin özeti seçim öncesi tüm karalama kampanyalarına, tüm felaket tellallarına, dışarıdaki manipülatörler ve içeriye yerleşmiş spekülatörlerin beklenti, istek ve taleplerine rağmen oluşturulmaya çalışılan kara bulutlara rağmen reel sektörümüz dimdik ayakta, sadece ayakta durmuyor koşarak yol alıyor" diye konuştu.

Toplantıya Vali Hasan Karahan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Mehmet Büyükekşi, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, davetliler ve tesiste çalışan işçiler katıldı.