Bakan Zeybekci karne dağıtım törenine katıldı

Bakan Zeybekci, Denizli’nin Pamukkale ilçesinde Şefika, Hasan Ateş İlkokulunda gerçekleştirilen karne dağıtım törenine katıldı.

Törenin açılışında konuşan Bakan Zeybekci, okulu eğitim camiasına kazandıran aileye teşekkür edip, bu okullarda yetişenlerin ülkeye hizmet edeceğini dile getirerek, "Eğitim, ülkemizin geleceğine yapılan en önemli yatırımlardan biri, daha doğrusu en önemlisi. Onun için Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği ’Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir’ sözü, ne kadar da doğru sözdür. Çünkü dünyada milletler ikiye ayrılır. Bilgiyi üreten ve bilgiyi tüketen milletler. Bilgiyi üreten milletler, bilgiyi tüketen milletlere her zaman hakim oldular, her zaman onları yönettiler, her zaman kural koyan ülkeler ve milletler oldular. Bu aziz millet, tarih boyunca hiç diz çökmemiş, hiç teslim olmamış, medeniyetler kurmuştur" dedi.

"Muhteşem bir eğitim öğretim yılı geçirdiler"

Ardından Denizli’ye son 15 yıl içerisinde yapılan eğitim yatırımlarına değinen Bakan Zeybekci konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Denizli’ye son 15 yılda yaklaşık 1 milyar liralık eğitim yatırımı yaptık. Okul sayısını 465’ten 902’ye yükselttik. Bütün çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Muhteşem bir eğitim öğretim yılı geçirdiler. Karnelerindeki notları ne olursa olsun, onlar bizim kahramanımızdır. Herkes çok iyi matematik bilecek değil, birçoğu sosyal bilimlerde de çok başarılı olabilir. Dersleri çok iyi olmayabilir, çok iyi müzisyen, ressam, tiyatrocu olabilir. Bütün bu alanlardaki başarılarını da diğer derslerden ayırmamız lazım."

Tören bitiminde sınıfları gezen Bakan Zeybekci ve Vali Karahan öğrencilere karnelerini dağıttıktan sonra, futbol, masa tenisi, resim, kitap okuma ve şiir okuma alanlarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Törene Bakan Zeybekci’nin yanı sıra Vali Hasan Karahan, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, Hayırsever Hasan Hüseyin Ateş ve ailesi ile öğrencileri ve veliler katıldı.