Onun için bizim artık bu dönemde yani seçim dönemine girdiğimiz bu dönemde değerlendirmelerin bir kıymeti harbiyesi yoktur" dedi.

Bakan Zeybekci, seçim çalışmaları kapsamında geldiği memleketi Denizli’de, partisinin il başkanlığında ilçe belediye başkanları ile basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı öncesinde kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Zeybekci, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Zeybekci, bir gazetecinin ‘Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Moody’s’in Türkiye’nin ‘Ba2’ seviyesindeki kredi notunu, makroekonomik politikalara yönelik belirsizlik gerekçesiyle izlemeye almasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna yanıt vererek, yapılan açıklamaları sağlıklı bulmadıklarını spekülatif ve manipülatif bulduklarını ifade etti. Türkiye ile ilgili seçim öncesinde yapılan bu tür açıklamalarına alışkın olduğunu kaydeden Bakan Zeybekci, "Türkiye ile ilgili izlemeye aldığı yönünde açıklama var. Ama biz buna geçtiğimiz dönemlerden de alışkınız 16 Temmuz’dan hemen sonra pazartesi günü 08.30’da Türkiye’nin kredi notunun düşürüldüğünü ben çok iyi hatırlıyorum. 7 Haziran 2015 seçimlerinden önce 1 Kasım seçimlerinden de önce Türkiye ile ilgili kredi notlarını pazar günü seçim varken halbuki 1-2 ay sonraki değerlendirmelerini özellikle o pazar seçimlerinden önceki haftaya almak için gayret ettiklerini ve aldıklarını gördük. Bu Türkiye’nin gelecek ile ilgili beklentileri hakkında felaket tellallığı veya algı operasyonundan başka hiçbir şey değildir" dedi.

"1 milyon 360 bin vatandaşımıza istihdam sağlamışız"

Türkiye’nin büyüme performansı, istihdam, yatırım ve sanayi üretim endeksi ile değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Zeybekci açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Türkiye değerlendirilecekse, Türkiye’nin değerlendirilmesi gerekiyorsa eğer bu hususta Türkiye’nin 2017 yılındaki performanslarına hep beraber bakalım. Büyüme performansı 7,4 ile dünyada ilk birde G20’de. Avrupa Birliği’nde 2, OECD’de 1. İhracat artışımıza son 20 ayına bakarsak kesintisiz bir şekilde artışımız devam ediyor, üstelik 2 haneli artışımız devam ediyor. İşsizlik rakamlarına bakacak olursak yaklaşık olarak 2 puanlık bir iyileşme var. 1 milyon 360 bin vatandaşımıza istihdam sağlamışız. Sanayi üretim endeksine baktığımızda yine orada da elde ettiğimiz sonuçlar cesaret vericidir. Artı 2018 ile ilgili beklentiler, bizim vermiş olduğumuz yatırım teşvik belgeleri. Teşvik sistemine göre vermiş olduğumuz belgeler. Artı bütün bunları gerçekleştirirken Türkiye’nin bütçe açığı yüzde 1.5 seviyesinde. 2018 hedeflerine baktığımızda da gerek ihracatta, büyümede, bütçe açığındaki hedeflerimiz ve 2017 yılındaki cari açığın sürdürebilirliliği ile ilgili bütün bunları yan yana koyduğumuz zaman objektif yaklaşılmalı."

"Herkesin negatif yönde yorum yapmada gayret göstermesini kötü niyetli olarak algılarız"

Yapılan açıklamaların, Türkiye’ye uygulanan bir operasyon, bir manüpilasyon ve spekülatif amaçlı, birilerinin Türkiye üzerinden rant sağlaması ile ilgili oyuna alet olmak olarak gördüklerini yenileyen Bakan Zeybekci, yaklaşan seçimler öncesi yapılan bu tür açıklamaları kötü niyetli olarak algılandıklarını dile getirdi. Bakan Zeybekci, "Türkiye ile ilgili bir değerlendirme yapılacaksa eğer hakikaten gelecek ile ilgili Türkiye’nin sunduğu fırsatları önüne koyarak, Türkiye’nin kesinlikle olması gereken yer bu değildir. Ama biz şunu unutmuyoruz 2012 yılına kadar Türkiye olarak biz kredi derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir ülke seviyesinde değilken Türkiye mucizesini gerçekleştirdik. Sonuç itibari ile bu dönemde yaklaşan seçimler döneminde Türkiye’nin, 24 Haziran da ki hakikaten demokrasi, Türkiye’nin dinamik güçlü yönetim sistemine geçiş döneminde, Türkiye ile ilgili ekonomik anlamda yorum yapan herkesin negatif yönde yorum yapmada gayret göstermesini kötü niyetli olarak algılarız. Buna, şuanda Türkiye’ye uygulanan bir operasyon, bir manüpilasyon ve spekülatif amaçlı birilerinin Türkiye üzerinden rant sağlaması ile ilgili bu oyuna alet olmak olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

"Spekülatif ve manipülatif buluyoruz"

Mevcut ile ilgili yapılan tüm bu değerlendirmeleri sağlıklı bulmadıklarının altını çizen Bakan Zeybekci, seçim dönemine girilen bu dönemde değerlendirmelerin bir kıymeti harbiyesi olmadığını aktardı. Bakan Zeybekci konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye’nin değerlendirilmesi gerekiyorsa şuandaki seçim atmosferi ile ilgili bir bölümde, Türkiye’nin bir manipüle edilen parasal sistemdeki daha doğrusu TL’nin değeri ile ilgili bir ortamda değil, Türkiye’nin yakın geçmişi yani 1 yıllık, 6 aylık, 3 aylık ki, 2018 çeyrek büyümesi de 14 Haziran’da açıklanacak. Bunlarla ilgili beklentiler, Türkiye’nin önümüzdeki dönemdeki yatırım vaatleri ve yatırım ile ilgili planları ve vermiş olduğu teşvikler ve Türkiye’nin turizm gelirleri, ihracat verileri, bunları değerlendirerek Türkiye’nin değerlendirilmesi gerekirken, mevcut ile ilgili yapılan tüm bu değerlendirmeleri sağlıklı bulmuyoruz, spekülatif ve manipülatif buluyoruz. Onun için bizim artık bu dönemde yani seçim dönemine girdiğimiz bu dönemde değerlendirmelerin bir kıymeti harbiyesi yoktur. 24 Haziran’dan sonra Türkiye’nin büyüme performansını gördüklerinde nasıl ki 2018-2017 yılında Türkiye’nin büyümesi ile ilgili aynı kuruluşlar 4-5 defa revize ettilerse öngörü ve tahminlerini Türkiye ile ilgili şuan ki yaklaşımlarını 2018 yılı 24 Haziran seçimlerinden sonra milletin iradesinin tecellisinden ve Türkiye’nin şahlanma dönemine geçtikten sonra tekrar revize edeceklerine inanıyorum."

"Aceleci ve maksatlı bir değerlendirme olarak görüyoruz"

Bir başka uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Fitch’in 25 Türk bankasını negatif izleme sürecine almasına ilişkin soruya da yanıt veren Bakan Zeybekci, Türkiye’de bankacılık sistemine dair bir sorun bulunmadığını dile getirdi. Bakan Zeybekci, "Fitch’in ve Moodys’in Türkiye ile ilgili açıklamalarını, bu dönemde Türkiye ile ilgili açıklamaları tamamen manipüle ve spekülatif amaçlı Türkiye’ye yaklaşımları birilerine destek vermek amacı ile açıklama olarak görüyorum ben. Biz Türkiye’deki bankaların sermaye yeterliliklerini gayet iyi biliyoruz, bu süreçteki Türk bankacılık sistemindeki öz sermaye oranlarını da biliyoruz. Onun için bu konularla ilgili herhangi bir endişemiz yoktur, herhangi bir sıkıntımızda yoktur. Biz sağlıklı bulmuyoruz onların bu değerlendirmelerini. Aceleci ve maksatlı bir değerlendirme olarak görüyoruz" dedi.

Toplantı, soruların cevaplandırılmasının ardından basına kapalı olarak devam etti.