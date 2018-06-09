Bir anda ışıklar yandı ortada dımdızlak elinde torbayla hırsızlık yaparken yakalanan gibidir” dedi.

Bakan Zeybekci, seçim çalışmalarını yürüttüğü memleketinde Denizli Ticaret Odası (DTO) tarafından gerçekleştirilen iftar programına katıldı. Bir otelde gerçekleştirilen programda konuşan Bakan Zeybekci, Moody’s’ın 17 Türk bankasının notunu düşürmesine değindi. Bakan Zeybekci, geçtiğimiz günlerde ekonomiyi rayına oturtma operasyonları yaptıklarını anımsatarak, “Merkez Bankası geçtiğimiz gün belirli bir süreklilik devam ettiriyor. Bundan 10 gün önce Türkiye’de, TL’nin değerin değeri ile ilgili bir rahatlamanın olacağını sonraki süreçte de bu rahatlamanın hızlanarak devam edeceğini ve 24 Hazirandan sonra tamamen kontrolün elde olacağını ve tüm bunların ekonomi değerleriyle sonuçlarıyla bir rayına oturtma operasyonu haline geleceğini söyledik. Merkez Bankası da çok güçlü bir karar aldı. 2 saat sonra Moody’s 17 Türk bankasının notunu düşürüyoruz diye bir açıklama yaptı” dedi.

“Bu kabul edilebilir bir yer değil ama bir referanstır”

Bakan Zeybekci, kur alanındaki algı operasyonlarını Merkez Bankası’nın son 10 günden beri boşa çıkardığını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Artık tam anlamıyla istedikleri sonuçları alamıyorlardı. İstedikleri o dalga boyları orasındaki kar bölümünü artık tam anlamıyla alamaz hale geldiler. 4, 92 TL civarında olan Dolar, Merkez Bankası’nın açıklamasıyla 4, 40 TL’yi düştü. Bunun arkası devam edecek. Ölçü olarak da nedir diye sorarsanız, Eximbank’tan almış olduğunu buraya şuan kredilerinin geri ödemesiyle ilgili dolarda 4,20, euro da 4,90 ve sterlinde 5.60. Bu bizim kabul edilebilir bir yer değil ama bir referanstır, bir göstergedir. Onu için ihracatçılarımız bu kur üzerinden ödeme yapıyor.”

“Bu seni suçüstü yapar”

Türk bankaları ile Avrupa’daki diğer bankaları kıyaslandığında Türk bankalarının diğerlerine göre oldukça iyi durumda olduğunu ifade eden Bakan Zeybekci,“Moody’s’ın 17 Türk bankasının notunu düşürdüğünü açıklaması, suçüstü yakalanmaktır, kendini açık etmektir. Bir anda ışıklar yandı ortada dımdızlak elinde torbayla hırsızlık yaparken yakalanan gibidir. Arkadaş, bir Türkiye’ye bakalım bir de dünyaya bakalım. Onlara ne muamele yapıyorsun, Türkiye’ye ne diyorsun gel bakalım. Bir kere not düşürdüğün bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik rasyosu kamu bankalarında yüzde 14.9, özel sektör bankalarında yüzde 15.7. Peki senin referans aldığın, bir bankaya iyi banka demen için koyduğun baraj ne? ‘Sermaye yeterlilik oranı yüzde 8 olmalı’ demişsin. Türk bankaları ne? Yüzde 15’in üzerinde yani 2 katı kadar. Peki diğer taraftan Türk bankaları nasıl? Türkiye’de, takibe düşen kredilerin toplamının toplam kredileri oranı yüzde 2.9, değerlerinde ise, İspanya’da 5.6, Rusya’da yüzde 9.5, İtalya’da yüzde 17.1, İrlanda’da yüzde 14, Yunanistan’da yüzde 36. Türkiye’nin yüzde 2.9’ken sen ne yaptın? 17 tane bankamızın kredi notunu düşürüyorsun. Bu seni suçüstü yapar” diye konuştu.