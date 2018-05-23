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23 Mayıs 2018 17:53

Bakan Zeybekci muhtarlar ile bir araya geldi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli’de Merkezefendi İlçe Kaymakamı, Mahalle Muhtarları ve İl Müdürleri ile istişare toplantısı düzenledi.

Bakan Zeybekci muhtarlar ile bir araya geldi

23 Mayıs 2018 17:53


Valilik Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Vali Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezefendi Kaymakamı Şükrü Görücü, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Daire Müdürleri ve muhtarlar katıldı.


Merkezefendi ilçesi mahalle muhtarları ile biraraya gelen Bakan Zeybekci, muhtarlardan mahallelerinde yapılması gereken işler ve yaşanan sıkıntılar hakkında bilgi aldı. Sıkıntıları tek tek not alan Bakan Zeybekci, ilgili daire müdürleri ile sorunları değerlendireceklerini ve gereken çalışmaların yapılacağını belirtti.




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