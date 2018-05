Bakan Zeybekci: “Onların hedefi Kudüs filan değil, onların hedefi biz”

Tek hedef var. O da bu milletin arka planlarda olması ve 3. dünya ülkesi olması” dedi.

Bakan Zeybekci, çeşitli temaslarda bulunmak üzere memleketi Denizli’ye geldi. Bakan Zeybekci ilk olarak Aktepe Mahallesi’nde gerçekleştirilen ve binlerce mahalle sakininin katıldığı iftar programına katıldı. Kent protokol üyelerinin de eşlik ettiği Bakan Zeybekci iftarını mahalleliler ile birlikte yaptı. Bakan Zeybekci, buranın ardından Denizli Esnaf ve Sanatkarları Odalar Birliği yönetimi ve birliğe bağlı odaların temsilcileri ile bir araya geldi. Konuşmasında Ortadoğu ve Müslüman coğrafyasında yaşanan gelişmelere değinen Bakan Zeybekci, Türkiye’nin bu coğrafyada söylenen her şeyi kabul etmesinin istendiğini söyledi. Türkiye’nin sessizce yerinde oturup söylenilen her şeyi yapan bir ülke olunmasının istendiğini kaydeden bakan Zeybekci, “Bu coğrafyada herkim hayali varsa, gerçekleştirirken ‘Türkiye sessizce yerinde otursun ve kabul etsin’ asla kabul etmeyeceğiz. Çok iyi biliyoruz ki Suriye’yi, Irak’ı, bitirdikten sonra sırayı bize getirecekler. Onların hedefi Kudüs filan değil, onların hedefi biz. Tek hedef var. O da bu milletin arka planlarda olması ve 3. dünya ülkesi olması. Birilerinin ürettiği teknolojiyi ve birilerinin kurduğu ekonomik dünyaya tabi olan bir Türkiye. Biz tabi olamayız. İstesek de olmayız. Bizim genetiğimiz buna aykırı” diye konuştu.

“Belirsizliklerin bitmesi ve yolumuza, önümüze bakmamız lazım”

Binlerce yıllık tarihe bakıldığında Anadolu coğrafyasının zayıf hiç bir milleti bugüne kadar kabul etmediğini hatırlatan Bakan Zeybekci, yaklaşan seçimlere değinerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Vahşi bir at gibi üzerine binen o binici sağlam ve güçlü olmalı, sıkı durmalı. Durmazsa atar geçer. Tarihe şöyle bakarsak çok üstünden attıkları var. Elhamdülillah binlerce yıldan beri biz bu coğrafyadayız ve binlerce yıl boyunca kıyamete kadar olmaya devam edeceğiz. Türk-İslam coğrafyasının çadır direği Türkiye’dir. Onun için bu yeni dönem çok önemli. 16 Nisan’da bu millet bir karar verdi ve bu milletin verdiği bu kararı bir an önce uygulaması bu milletin menfaatine olacak. Hatırlayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçimi gündeme getirdiği gün bana ilk sorulduğunda ve ilk açıklamayı yapan da bu kardeşiniz oldu. Bu bizim menfaatimizedir. Bir an önce belirsizliklerin bitmesi ve yolumuza önümüze bakmamız lazım. Çünkü seçim bir kere konuşulduğu zaman bir daha ondan geri dönüş olmaz. Yapacaksak da bunu biran önce yapmamız ve işimize bakmamız lazım. İnşallah yeni dönemde Türkiye hiç kimsenin tahmin edemeyeceği şeyleri başaracak.”

Program Bakan Zeybekci’nin konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam etti.