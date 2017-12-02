Olağan Kongresine katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Sarraf gittiği gün bunun bir oyun olduğunu söyledim. Türkiye’nin karnını ağrıtacak, başını ağrıtacak hiçbir şey yoktur. Ama ne yapıp, nereden bağlayıp, hangi ağacın arkasından dolaştırıp, bu işi Tayyip Erdoğan’a bağlarız, bunun peşindeler" dedi.

AK Parti Çal İlçe 6. Olağan Kongresi Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katılımıyla yapıldı. Çal Kongre Merkezinde yapılan programa Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin yanı sıra, AK Parti Denizli Milletvekilleri, İl Başkanı Necip Filiz, belediye başkanları ve partililer katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede, parti ilçe başkanı Ahmet Kocagöz, milletvekilleri, il başkanı birer konuşma yaptı. Daha sonra kürsüye çıkarak, gündeme ve ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Amerika’da görülen davaya ilişkin konuştu.

"Bu davadan Türkiye’nin karnını ağrıtacak bir şey çıkmaz"

"Son dönemdeki düşmanın oklarının hedefine bakın, tek bir adam var, tek bir kişi var, tek bir parti var. Kim? Recep Tayyip Erdoğan’dır" diyen Bakan Zeybekci, "Çünkü biliyorlar ona söyledikleri zaman gerisi kolay. Şimdi komedi sergiliyorlar. Sergiledikleri komedi Amerika’da mahkemeye çıkarıyorsun, öyle mi? Gittiği gün söyledim, gittiği gün Bakanlar Kurulunda bunun bir oyun olduğunu söyledim. Gidip oraya teslim olduğu gün söyledim. Nasıl gitti, neden gitti, oraya girmeyeceğim. Bakın Allah aşkın konu neydi. Şöyle bir düşünün mahkemeye başlarken ne diye başlatırlar, Amerika’nın İran’a yaptırımlarının delinmesi. Öyle mi, konu budur. Bir taraftan Amerika’nın koyduğu yaptırımları, öbür taraftan bunun İran’a karşı yaptırımların uygulanmaz hale getirilmesi. Rakamlar ortaya çıkar, ne kadar geldi, şu çıktı. Soruyorum size. Sanık olarak aldıkları, sonra besleyip, büyütüp, her şeyiyle eğitim, her şeyi ile çalıştıklarıyla tanık, yani şahit olarak ortaya çıkardıkları, o safsatanın içinde, bir tek soru İran’a yaptırım konusu geçiyor mu? Vay Türkiye’de ne yaptın, kiminle görüştün, Türkiye’de trafikte sağdan giderken sola nasıl geçtin. Türkiye’de kime ne verdin, kimden talimat aldın, kimlerle merhabalaştın kimlerle selamlaştın, şimdi dolaştırıyorlar. Hani konu Amerikan yaptırımlarıydı, İran’dı. Türkiye’nin karnını ağrıtacak, başını ağrıtacak hiçbir şey yoktur. Ama ne yapıp, nereden bağlayıp, hangi ağacın arkasından dolaştırıp, bu işi Tayyip Erdoğan’a bağlarız, bunun peşindeler" dedi.

Bunun Türkiye’ye karşı oynanan bir oyun olduğunu dile getiren Zeybekci, "17-25 Aralık’ta bir taraftan başlayan tiyatronun, yine ortasına takılan CHP. Nelerini biliriz, ne halt ettiklerini biliriz, nereden geldiklerini biliriz. Bu oyunlara düşmeyeceğiz. Bu tuzaklara düşmeyeceğiz. Bunları istedikleri belli, bunlar kurallarını koydukları, yönettikleri Türkiye’yi istiyorlar. Bunlar Orta Doğu’nun haritalarını çizerken, Türkiye bankalarına ithal istiyorlar" diye konuştu.

Bakan Zeybekci, "11 Aralık ne zaman, yani 9 gün sonra Türkiye’nin büyüme rakamları açıklanacak. Ne ederlerse etsinler, ne yaparlarsa yapsınlar, 11 Aralık günü Türkiye büyümede dünyada bir numara olacak. Kasım ayı yüzde 14.2 ihracat gerçekleşti. Ve 15 aydan beri ihanet girişiminden sonra başlattığımız ihracat seferberliği, büyüme seferberliği 15 aydır kesintisiz devam ediyor" diye konuştu.

"DEAŞ’ın kimin kurduğunu biliyoruz"

Oyunun belli olduğunu dile getiren Zeybekci, DEAŞ’ın kimin kurduğunu bildiklerini söyledi. Zeybekci, "PKK’nın adını ağzıma almayacağım ama bölücü örgütün, bugüne kadar İslam’a en büyük zararı veren DEAŞ’ın anası da babası da bunlardır. İslam’a, İslam tarihinde en büyük zararı veren örgüt, örgüt bile demeyeceğim buna lağım çukuru, Irak ve Suriye’nin birçok yerini işgal etti. Bir taraftan boşaltıyor, bir taraftan bölücü örgüt ile dolduruyor. Ülkeyi güneyinden böyle sarmadılar mı? DAEŞ’ın kurucusunu biliyoruz, kim olduğunu ismen de biliyoruz. Ama biz müttefik dediğimiz o dünyaya, müttefik dediğimiz o coğrafyaya diyoruz ki, yapmayın. Birbirimizin yüzüne bakacağız. Bunlarla takılmayın, bunlarla Türkiye’yi sarmaya çalışmayın. Bu millet asla ve asla teslim olmadı, aman demedi" ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından Yüksel Yılmaz’ın tek aday olduğu kongre seçiminde ilçe başkanı seçildi.