Bakan Zeybekci şehitliği ziyaret etti

Bakan Zeybekci, Ramazan Bayramı programı kapsamında memleketi Denizli’de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci programına önce şehitlik ziyareti ile başladı. Kur’an-ı Kerim okunup duaların edilmesinin ardından Bakan Zeybekci, şehit aileleri ile bayramlaşarak şehit mezarlarına karanfil koydu.

Bakan Zeybekci ve beraberindekiler daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Denizli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü’ne geçerek, devlet koruması altındaki çocukların bayramını kutlayıp, bayram harçlıklarını dağıttı.

Bakan Zeybekci daha sonra aynı yerleşke içerisinde bulunan Denizli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nü ziyarete ederek burada kalan yaşlı vatandaşlarla bayramlaştı. Burada Bakan Zeybekci eşi Ayşe Zeybekci ve protokol üyeleri ile bir sürpriz yaparak huzurevi sakinleri tarafından sergilenen müzik gösterisindeki koroya katılarak Türkü söyledi. Bakan Zeybekçi, türküleri söyleyen solistlerin hemen yanı başında aynı mikrofondan türkülere eşlik etti. Bakan Zeybekci, "Çanakkale içinde ve Hastane Önünde İncir Ağacı” türkülerini söyledi. Bakan Zeybekci müzikte gösterdiği performansla herkesin alkışını aldı.