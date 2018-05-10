Geri kalan her şey teferruattır, lafügüzaftır, boş laftır” dedi.

Bakan Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan “Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi”nin açılış törenine katıldı. Pamukkale ilçesi İstiklal Caddesi’ndeki eski vali konağının bulunduğu alanda gerçekleştirilen açılış törenine Bakan Zeybekci ile kent protokol de katıldı. Açılışta konuşan Bakan Zeybekci, 2004 yılında olduğu gibi 24 Haziran’da da toplumun kendi menfaati için karar vermesi gerektiğini belirterek, “2004 yılında Denizlililer bir karar verdi. Bu karar da kendi menfaatlerinize oldu. Bir karar verdiniz, Denizli için karar verdiniz, çocuklarınız için karar verdiniz, kendi geleceğiniz için karar verdiniz, Denizli’nin menfaatine karar verdiniz. ’Bizim oğlan belediye başkanı olsun, milletvekili olsun’ diye değil, Denizli için karar verdiniz. Denizli için karar verdiniz ve bunların hepsini siz yaptınız. Bunlar sizin başarınız. Onun için siyaset ortamının biraz ısındığı bugünlerde bırakın her şeyi bir kenara, kendiniz için karar verin, çocuklarınız için karar verin, Denizli için karar verin, kendi menfaatinize karar verin. Başka hiçbir şeye değil. Düşünün şöyle ve kendi menfaatinize karar verin. Vatan için karar verin, millet için karar verin, bayrak için karar verin, devlet için karar verin. Geri kalan her şey teferruattır, lafügüzaftır, boş laftır. 2004 yılında Denizli’nin verdiği o karar Denizli’yi bu hale getirmiştir ve bundan sonrası yol haritası da öyle. Bakın buranın hayali ile ilgili başlatanı biziz, o günkü kararları alan biziz. Plan, tadilatları ve değişiklikleri ile vali konağının başka yere taşınması ile ilgili alınan bu kararlardan dönebiliyor mu Denizli Büyükşehir Belediyesi? Dönemiyor. Aklın yolu birdir. Ana kararı siz verdiniz, ondan sonra Nihat, Osman onlar detayların işi. Ana yol haritasını siz belirlediniz, yürüyüş yolunu siz belirlediniz" diye konuştu.

“Bunun kararını da siz vereceksiniz”

Denizli’nin hizmet destanlarına devam edeceğini söyleyen Bakan Zeybekci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Denizli’nin tamamı, en uzak mahalleye kadar merkezdeki imkanlarla aynı standartlarda olacak. Bunun kararını da siz vereceksiniz. Önünüze gelecek. Ne muhteşem şey şu demokrasi. Halkın kendi kendini yönetmesi demek bu işte. Halkın kendi kararını vermesi demek bu. Onun için ben verdiğiniz bu kararlardan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Bundan sonraki dönemde de durmak yok hizmete devam."

Konuşmaların ardından Bakan Zeybekci ve beraberindeki protokol üyeleri, 4 bin 221 metrekarelik alana kurulan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi’ni hizmete açtı.