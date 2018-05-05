Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor’s’un (S&P) Türkiye’nin kredi notunu düşürmesine ilişkin, "15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 18 Temmuz tarihinde kredi notunu düşürenler de onlardı" diyerek uyanık olunması gerektiğini söyledi

Bir dizi ziyaretler ve açılışlar için Denizli’ye gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Denizli Valiliği’ne ziyarette bulundu.

Ziyaretin ardından düzenlenen basın toplantısında, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor’s’un Türkiye’nin kredi notunu düşürmesiyle ilgili soru üzerine açıklamalarda bulunan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye’nin tüm derecelendirme kuruluşlarının tahmininin üzerinde büyüme rakamları yakaladığını söyledi.

Türkiye’nin kredi notunu düşürenlerin, not düşürdükleri zamanlamalara dikkat Bakan Zeybekci, seçimler öncesinde ve 15 Temmuz hain darbe girişiminden bir iki gün sonra da bu türlü not düşürme çalışmaları yaptıklarına dikkat çekerek " 2018 yılı ilk çeyreğiyle ilgili büyüme rakamları yine tahminleri aşacak. Yine belki ikinci, üçüncü defa revizelere neden olacak. ’Yüzde 7 artı’, yani yüzde 7’nin üzerinde bir büyümeyle 2018 yılı ilk çeyrek gerçekleşecek ve ihracat da her ay rekor kırarak 170 milyar doların üzerine çıkacak. Bu Standard&Poor’s’un nedense biraz acelesi var. 2015 yılı seçimlerinde çok iyi hatırlıyorum. Aylar sonra yapacağı değerlendirme ve açıklamayı seçim öncesi yapmak gibi bir acelesi vardı. Burada bunların iyi niyetini aramak, Türkiye’yle ilgili nedense pozitiflikleri görmemek. Siyasetin yeni bir döneme hazırlandığı, özel sektör yatırımlarının bu kadar yoğunlaştığı, ihracatın büyük bir coşkuyla gerçekleştiği bu dönemde Standard&Poor’s gibi yaklaşımları bekliyoruz. Bunlara karşı uyanık olmamız lazım. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra pazartesi günü sabahın köründe Türkiye’nin notunu düşürmekle ilgili adım atanlar da bunlardır. Türkiye her şeye, bütün bu negatifliklere, her türlü kasta rağmen göreceksiniz barış ve huzur içinde, özel sektör kamu iş birliğiyle, dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemleriyle her alanda ve sektörde birlikte olacak" ifadelerine yer verdi.

Arıcılara ormanlar açıldı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu arıcıların kendisiyle görüşmek için randevu talep ettiğini hatırlatan Eroğlu, "Arıcılar benden randevu istiyor, bende bizle alakası yok Tarım Bakanına gitsinler diyorum. Meğer bizden ormanları istiyorlarmış. Geldiler konuştuk. Arıcıları ormana sokmuyorlarmış. Hemen Orman Genel Müdürünü aradım. Niye sokmuyorsunuz? diye sorduğumda ’efendim hayvanlar ormana giremez diye kanun var’ diye söyledi. Dedim, bundan sonra arılar ormana girecek. Ve ceza olarak bal ormanı kuracaksınız. Şu anda bal üretiminde dünyada ikinci sıraya yükseldik. Nereden nereye. Arıcılara biraz daha destek verilirse birinci sıraya yükseleceğiz diye söylediler. Denizli’de 10 bal ormanı var. Gerçekten şifalı. Buna marka bulmamız gerek" dedi.