Denizli ile ilgili Denizli Belediyesi ile ilgili yada İzmir ile ilgili asla böyle bir düşüncemiz yoktur. Aslanın altını 2 defa çizerek söylüyorum” dedi.

Bakan Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 10 Haziran’da Denizli’de gerçekleştirmeyi planladığı miting ile ilgili partisinin il başkanlığında bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ile AK Partili ilçe belediye başkanları ve parti yöneticilerinin de katıldığı toplantıda Bakan Zeybekci, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 10 Haziran’da Denizli’de vatandaşlarla bir araya geleceği bir miting gerçekleştireceğini ifade etti. Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Zeybekci, kendisi ile ilgili bazı basın kuruluşlarında çıkan haberlere ilişikin önemli açıklamalarda bulundu. Bir gazetecinin “Katıldığınız bir TV programında işime dönmek gibi bir imanız olmuş bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?” sorusuna yanıt veren Bakan Zeybekci, kenara çekileyim, biraz istirahat edeyim gibi kararların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emrinde olduğunu vurguladı. Bakan Zeybekci, “Bugün bir gazetece çıkan haber üzerine, biz siyaseti teslim üzerine yaparız. 2002 yılı 3 Kasım seçimleri sırasında Cumhurbaşkanımızın teklifine o dönemdeki talebine kendi şahsi meselelerimizi daha doğrusu o günkü kendi işimizle, yatırımlarla ilgili yoğun, bize olan ihtiyacından dolayı yerine getirememiştik o günkü talebi. Ama 2004 yılı 28 Mart seçimleri ile başlayan süreçten sonra Cumhurbaşkanımızın bize olan talimatlarını asla ve asla ‘hayır’ demedik. Hiçbir zaman içinde yorum da yapmadık. Bu dönemde de gerçekleşen her şey o yöndedir. Yani 24 Hazirandan sonrada bu can bu bedende oldukça, bu sevda durdukça, Denizli’de vatandaşlarımızın bu talebi, bu sevgisi ve ilgisi oldukça ülkeme ve milletime pozisyonu, mevkisi ve makamı nasıl olursa olsun hizmet etmeye devam etmek bizim boynumuzun borcudur. Yani Allah’ın verdiği bu sağlığı bu toprakların, bu ülkenin, bu şehrin bize sağlamış olduğu mülk, makam yada itibarın bir zekatı, gerekliliği veya bir askerlik görevi gibi gördüğümüzü bilmenizi isterim. Dolayısı ile hani kenara çekileyim, biraz istirahat edeyim değil bunlarla ilgili tüm karar Cumhurbaşkanımızın emrindedir” diye konuştu.

“Aslanın altını 2 defa çizerek söylüyorum”

Bakan Zeybekci, bazı basın kuruluşlarında kendisi ile ilgili çıkan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için isminin geçtiği iddia edilen haberler ilgili bir başkan gazetecinin yönlendirdiği, “Bugünkü haberde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adınız geçmiş ama asıl beklentide bizler için daha doğrusu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kulislerde adınız geçiyor yani hangisi daha doğru?” şeklindeki soruya ise şu yanıtı verdi:

“Arkadaşlar böyle şeylere asla girmeyeceğim, belediyemizin Belediye Başkanlığı ile ilgili de geçtiğimizi günlerde bir arkadaşımızın sorduğu soruya da cevap vereyim, bu bizim Denizli’de o söylemlerimize hepsine aykırı olur. Değişim ve dönüşümden yanayız yenilenmeden yanayız. ‘Bir yerden bir yere varmak ne güzel, bir yerden bir yere göçmek be güzel, donmadan bulanmadan akmak ne güzel.’ Yani donmak, bulanmamak lazım. Onun için hem Denizlimizin tadı damağında kalmıştır hem de bizim tadı damağımızda kalmıştır. Dolayısı ile Denizli ile ilgili Denizli Belediyesi ile ilgili yada İzmir ile ilgili asla böyle bir düşüncemiz yoktur. ’Asla’nın altını 2 defa çizerek söylüyorum. Geçenlerde de söylediğimiz bir söz var yinede belki gözden kaçırmış olabilirsiniz, 2015 yılı 7 Haziran seçimlerinde de bu dönemde de yani 24 Haziran seçimlerinde de İzmir mevzu gündeme geldiğinde ben kabrimizin, mezarımın Denizli’de olmasını tercih ettiğimi söyledim.”