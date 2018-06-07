Seçim çalışmaları kapsamında memleketi Denizli’de bulunan Bakan Zeybekci, Denizli Ziraat Odasını ziyaret etti. Ziyarette gazetecilerin sorularını yanıtlayan ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Zeybekci, Merkez Bankası’nın almış olduğu politika faizinde artış kararının hatırlatılması üzerine değerlendirmelerde bulundu. Bakan Zeybekci, alınan kararın piyasaların önüne geçme ve enflasyonu düşürme adımlarının atılması noktasında olumlu olduğunu belirterek, "Bugünkü kararı Merkez Bankası’nın piyasaların önüne geçme artı proaktif olma yönünde attığı bir adım. Merkez Bankası’nın bu attığı adımlar, enflasyonu düşürücü yönünde atılan bu adımlar, ilerde enflasyonun tek haneli rakamlara inmesi dolayısı ile Türkiye’de faizlerinde bundan sonra kalıcı yönde bir sürece doğru yönelmesi açısından baktığımız zaman desteklenen kararlardır bunlar. İnşallah Türkiye 24 Haziran’dan sonra bu faiz arttırma yani bu sıkı para politikalarıyla, enflasyon ile mücadele ile yönünde atılan adımlara biz yapısal tedbirlerimiz ile enflasyon ile mücadelede üretimi arttıran, arzı arttıran, Türkiye’de yatırımları arttıran dolayısı ile bunun içinde lazım olan düşük faiz. Yani bu normale dönüş ile ilgili çok önemli adımlarımızda olacak. Bunun hazırlıklarını da yaptık. Bir kısmını da Bakanlar Kurulu kararı olarak sevk ettik Başbakanlığa. Süreci başlattık. Bunlar ne? Tarımsal üretimin desteklenmesi, tarım üretimin paketlenmesi, tasnif edilmesi, saklanması, taşınması ve satılması ile ilgili almış olduğumuz kararlar artı seracılığın desteklenmesi. Bu alanlarda gerek teknoloji yatırımlarının desteklenmesi gerekse finansman anlamında desteklenmesi ile ilgili çok önemli kararlarımız var. Yani bizim enflasyon sepetinin içerisindeki en önemli kalem gıda ve tarım. Gıda, yiyecek ve içecek fiyatları buralarda çok net müdahalelerimiz olacak. Onun için Merkez Bankası’nın almış olduğu bu kararın Türkiye’de gerçek anlamda faizlerin, para maliyetinin yatırım yapılabilir seviyelere düşmesini sağlayacak enflasyon ile köklü mücadele anlamında adımlar olarak gördüğümüz sürece bunların desteklenmesi gereken kararlar olduğunu düşünüyoruz. Onun için bunun piyasanın önüne geçmek sonrasında da inşallah 24 Haziran’dan sonra da bir toparlama adımlarını da izlemek dileği ile biz bunu olumlu buluyoruz" diye konuştu.