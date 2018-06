Bakan Zeybekci’den MHP Denizli İl Başkanlığına ziyaret

Ülkenin geleceği ile ilgili aynı sevdayı, aynı aşkı paylaşmaktadır. Diğerlerinin de bağlı oldukları yer bellidir, hassasiyetleri bellidir. Her ne kadar çok farklı dış ekran koruyucuları olsa da içerideki yazılıma baktığımız zaman da aynı yazılıma sahiptirler” dedi.

Bakan Zeybekci, seçim çalışmalarına memleketi Denizli’de devam etti. 24 Haziran seçimlerinde partisinin ‘Cumhur İttifakı’ adı altında bir araya geldiği Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Denizli İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Zeybekci, MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan ve MHP İl Başkanı Cafer Birtürk tarafından karşılandı. Karşılama esnasında Bakan Zeybekci, parti binasına çıkmadan önce esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra parti binasında MHP’li teşkilat üyeleri ile bir araya gelen Bakan Zeybekci, MHP ile AK Parti arasında yapılan seçim ittifakından bahsetti. AK Parti ile MHP’nin değerleri itibari ile bir olduğunu vurgulayan Bakan Zeybekci, “İktidar ümidi olmayan muhalefettir bizim bugüne kadar sorunumuz. İktidar ümidi olmayan muhalefet bugüne kadar iktidara gelebilmek için gayrimeşru her ne varsa ona meyil eden veya gayret eden, gayrimeşru her varsa onun peşine takılıp gidebilen muhalefet anlayışını getirmiştir. Darbelerden ya da demokrasi dışı tüm oluşumlardan ümit uman bir muhalefet anlayışını mecburi olarak, çünkü başka türlü iktidara gelmek mümkün değil ki. Onun için 16 Nisan bir siyasi uzlaşma, bir siyasi ittifak ve değerleri aynı olanların bir araya gelmesidir. Bugün AK Parti ile MHP değerleri itibari ile birdir ve ülkenin geleceğiyle ile ilgili aynı kaygıyı taşımaktadır. Ülkenin geleceği ile ilgili aynı sevdayı, aynı aşkı paylaşmaktadır. Diğerlerinin de bağlı oldukları yer bellidir, hassasiyetleri bellidir. Her ne kadar çok farklı dış ekran koruyucuları olsa da içerideki yazılıma baktığımız zaman da aynı yazılıma sahiptirler. Millette bunu çok iyi görmektedir. Mahşeri vicdan her şeyin en güzel ölçütüdür. Ben onun için bu güne kadar ‘Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır’ diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye bu hassasiyetinden dolayı milletim adına şükranlarımı arz ediyorum” diye konuştu.

“Bu son olayda bu sağlanmıştır”

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli 1. sıra milletvekili adayı Emin Haluk Ayhan ise 15 Temmuz sonrası AK Parti ile MHP’nin bir araya gelmesinden bahsederek şunları söyledi:

“Yeni hükümet sisteminin gelişen dinamiklere karşı pozitif veya negatif ortaya çıkan durumda idarenin ve yürütmenin etkin, acil, çabuk, hızlı, verimli karar alabilecek bir yapıda oluşmasına neden olan bir ortamını sağlamış olmamız gerektiğiydi. Bu son olayda bu sağlanmıştır. Anayasa değişikliği ile şimdi de bunun kurumsal yapılarını, neyi kastediyorum, bütün devlet teşkilatı ile beraber aynı zamanda zaafa uğrağını söylediğimiz güvenlik ve adalet mekanizması gibi kurumların tekrar restorasyonunun belirli bir süre alacağı nedeniyle bu iş birliğinin devamını arzu ettik. Bu nedenle bir yeni oluşum, seçim sitemi, anayasa değişikliği oldu. Bunun adına da ‘Cumhur İttifakı’ dendi.”

Bakan Zeybekci, MHP’nin ardından Büyük Birlik Partisi (BBP) Denizli İl Teşkilatını ziyaret etti. Ziyaretlere Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile AK Parti İl Başkanı Necip Filiz de katıldı.