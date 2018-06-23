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23 Haziran 2018 14:51

Bakan Zeybekci’den seçim mesajı: "Bu milletin mahşeri vicdan dediğimiz o vicdanı müthiş bir terazidir"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ziyaret ettiği AK parti seçim standında yaptığı açıklamada "Bu milletin mahşeri vicdan dediğimiz o vicdanı müthiş bir terazidir.

Bakan Zeybekci’den seçim mesajı:

23 Haziran 2018 14:51

Verdiği kararlarda asla da hata olmaz ve ne karar verirse de başımızın üzerinde yeri vardır" dedi.


Bakan Zeybekci, seçim çalışmaları kapsamında memleketi Denizli’de partisinin Bayramyeri Meydanında açtığı seçim standını ziyaret ederek partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden ve yakinen ilgilenen Bakan Zeybekci, gazetecilerin soruları üzerine yarın gerçekleştirilecek seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Seçimlerin hayırlar getirmesini dileyen Bakan Zeybekci, seçimlerin gayet medeni, demokratik ve insanların da festival içerisinde katıldıkları son faaliyetlerin yapıldığını anımsatarak, "Memleketimiz ve milletimiz için Rabbim inşallah hayırlı sonuçları getirsin inşallah. Gördüğünüz gibi demokrasi, insan ve milletin iradesinin tecellisi için son gün ve son anlar yaşanıyor. Hayırlı olsun inşallah. Güzel olacak ben onan inanıyorum. Çünkü bu milletin mahşeri vicdan dediğimiz o vicdanı müthiş bir terazidir. Verdiği kararlarda asla da hata olmaz. Ve ne karar verirse de başımızın üzerinde yeri vardır" şeklinde konuştu.




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