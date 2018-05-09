Baklan’da bilim fuarı açıldı

İlçede ilk fuar açılışı Boğaziçi Ortaokulu’nda gerçekleştirildi. İleri düzeyde bilimin ışığında çağımızın teknik ve teknolojisi kullanılarak öğrenciler tarafından üretilen projeler katılımcıların göğsünü kabarttı. İlköğretim çağındaki gençlerin neleri başarabileceğinin gözlemlenmiş olması katılımcılarda büyük bir heyecan oluşturdu. Açılış Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Akduman, okul idarecileri, öğretmenler, veliler ve çok sayıda öğrencilerle birlikte gerçekleştirildi. İnsan yaşamını kolaylaştıran, günümüzün gereksinimlerini karşılayacak özellikler içeren, sağlıklı beslenme, kimya, matematik, mekanik, fizik, temassız elektrik üretimi, aydınlanma, çevre duyarlılığı ve iklimlendirme gibi birçok konuda üretilen proje ve deneyler katılımcılara öğrenciler tarafından uygulamalı olarak tek tek anlatıldı.