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09 Mayıs 2018 11:52

Baklan’da bilim fuarı açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK işbirliğinde ülke genelinde uygulamaya konulan "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Destekleme Projesi" Baklan’da, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takibinde 4 ayrı ilköğretim okulunda, 68 farklı konulardaki projeler 159 öğrenci tarafından hayata geçirildi.

Baklan’da bilim fuarı açıldı

09 Mayıs 2018 11:52


İlçede ilk fuar açılışı Boğaziçi Ortaokulu’nda gerçekleştirildi. İleri düzeyde bilimin ışığında çağımızın teknik ve teknolojisi kullanılarak öğrenciler tarafından üretilen projeler katılımcıların göğsünü kabarttı. İlköğretim çağındaki gençlerin neleri başarabileceğinin gözlemlenmiş olması katılımcılarda büyük bir heyecan oluşturdu. Açılış Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Akduman, okul idarecileri, öğretmenler, veliler ve çok sayıda öğrencilerle birlikte gerçekleştirildi. İnsan yaşamını kolaylaştıran, günümüzün gereksinimlerini karşılayacak özellikler içeren, sağlıklı beslenme, kimya, matematik, mekanik, fizik, temassız elektrik üretimi, aydınlanma, çevre duyarlılığı ve iklimlendirme gibi birçok konuda üretilen proje ve deneyler katılımcılara öğrenciler tarafından uygulamalı olarak tek tek anlatıldı.




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