Banka kartları ile açtıkları kapılardan eve giren hırsızlar tutuklandı

Denizli'de banka kartları ile açtıkları evlere girip soygun yapan 4 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Denizli merkezde Siteler, İncilipınar, Çakmak, Adalet ve Gerzele Mahallerinde yaşanan evden hırsızlık üzerine harekete geçen polis ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının özellikle kadın gruplar tarafından gerçekleştirildiğini belirleyen ekipler, şahısların kilitlenmeyen kapıları banka kartı kullanarak açıp evlere girdiklerini tespit etti. Yapılan tespitlerin ardından operasyon başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayın şüphelileri olarak 5 şahsı belirledi. Ekipler şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskınlar yaparak 4'ünü gözaltına aldı. Operasyonda baskın yapılan yerlerde ayrıca evlerden çalındığı tespit edilen kol saati, altın yüzük, altın kelepçe ve bilezik türü ziynet eşya ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.