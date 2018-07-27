Barajda erkek cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre, Denizli’nin Pamukkale ilçesi Gökpınar Mahallesi’nde bulunan Recep Yazıcıoğlu Barajı’nda hareketsiz halde birini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık servisine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hareketsiz halde bulunan bedeni bulunduğu yerden çıkardı. Çıkarılan kişinin yetişkin bir erkeğe ait olduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Kimliği henüz tespit edilemeyen ceset otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.