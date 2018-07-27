Diğer
Kategoriler
27 Temmuz 2018 11:51

Barajda erkek cesedi bulundu

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bulunan baraj gölünde orta yaşlı bir erkek cesedi bulundu.

Barajda erkek cesedi bulundu

27 Temmuz 2018 11:51


Edinilen bilgiye göre, Denizli’nin Pamukkale ilçesi Gökpınar Mahallesi’nde bulunan Recep Yazıcıoğlu Barajı’nda hareketsiz halde birini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık servisine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hareketsiz halde bulunan bedeni bulunduğu yerden çıkardı. Çıkarılan kişinin yetişkin bir erkeğe ait olduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Kimliği henüz tespit edilemeyen ceset otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç