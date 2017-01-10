Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 13:54

Bariyer, kontrolden çıkan otomobile saplandı

Bariyer, kontrolden çıkan otomobile saplandı

10 Ocak 2017 13:54

Denizli’nin Tavas ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Denizli’nin Tavas ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tavas ilçesi girişinde seyir halinde olana Mehmet Çiçek idaresinde 06 FH 1721 plaka otomobil, yoldaki buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkarak savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada Şevke Yenitürk hayatını kaybederken, sürücü Mehmet Çiçek ve Recep Keskin yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil sağlık ile İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tavas Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçta sıkışarak hayatını kaybeden Şevket Yenitürk’ün cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
3
°
C
Yoğun Kar Yağışı
  • Salı
    Yoğun Kar Yağışı
    3°C
  • Çarşamba
    Hafif Kar Yağışlı
    7°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    7°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç