Bariyer, kontrolden çıkan otomobile saplandı

Denizli’nin Tavas ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Denizli’nin Tavas ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tavas ilçesi girişinde seyir halinde olana Mehmet Çiçek idaresinde 06 FH 1721 plaka otomobil, yoldaki buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkarak savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada Şevke Yenitürk hayatını kaybederken, sürücü Mehmet Çiçek ve Recep Keskin yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil sağlık ile İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tavas Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçta sıkışarak hayatını kaybeden Şevket Yenitürk’ün cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.