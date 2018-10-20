Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarpan otomobilde sürücü araçta sıkıştı. Sürücüyü itfaiye ekipleri 20 dakikalık çalışmayla kurtardı.

Kaza, Pamukkale ilçesinin Zeybek Köprülü Kavşağı olarak bilinen noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 45 SC 9058 plakalı otomobil, Üçgen Kavşağı'ndan Sevindik Mahallesi istikametinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıktı. Savrulan otomobil demir bariyerlere çarpıp köprü girişine asılı bir vaziyette durdu. Kazada otomobil sürücüsü otomobil içerisinde sıkışırken, yoldan geçen diğer sürücülerse durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, otomobilden sıkışan sürücüyü yaklaşık 20 dakikalık yoğun çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde sürücüye ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, sürücüyü tedavi etmek üzere hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.