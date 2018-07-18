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18 Temmuz 2018 17:08

Başkan Çatlık yönetim kurulunu tanıttı

Denizli Avrasya Yönetici Sanayici ve İşadamları derneği (AYSİAD) Başkanı Mahmut Catlık, yönetim kurulu üyeleri, istişare kurulu ve dernek üyelerini tanıttı.

Başkan Çatlık yönetim kurulunu tanıttı

18 Temmuz 2018 17:08


AYSİAD Başkanı Mahmut Catlık, derneklerini daha büyük noktalara taşımak için tüm üyelerine el uzatacaklarını söyledi. Catlık, "Denizli’nin sorunlarını, sıkıntılarını, sevinçlerini en iyi şekilde gündeme taşıyan siz değerli gazeteci arkadaşlarımıza bizleri kırmayarak AYSİAD’a geldiğiniz ve heyecanımızı paylaştığınız için yönetim kurulu üyelerimiz, istişare kurulumuz, dernek üyelerimiz ve şahsım adına çok teşekkür ederim. Ayrıca 2. Meşrutiyetin ilanıyla sansürsüz çıkan ilk gazetecinin tarihi 24 Temmuz 1908’dir. Bu tarihi misyon edinerek oluşturulan ve bu tarihin veriliş nedeninin unutulmaması için 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Olarak gazeteci arkadaşların basın bayramını kutluyorum. Kaleminiz ve klavyeniz yazmaktan yorulmasın, yüreğiniz Türk Milletinin doğruları için atsın” dedi.



“Tüm üyelerimize el uzatacağız”


Derneklerini tanıtmanın gururunu yaşadıklarını aktaran Başkan Çatlık, “Gördüğünüz gibi teslim aldığımız bayrak yaşatmamız gereken değerler çok kıymetli. Başkanlık ve yönetim kurulu seçimlerinden tutun tüm yaptığı uygulamalar AYSİAD değerlerine göre yapılan, varoluş nedeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti olan derneğimizi sizlere tanıtmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Derneğimizi daha iyi noktalara taşımak için yeni yönetim kurulu olarak öncelikle tüm üyelerimize el uzatacağız, yanlarına gideceğiz, eleştirilerini alacağız, hayallerini dinleyeceğiz, projelerini isteyeceğiz” şeklinde konuştu.




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