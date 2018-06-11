Başkan Erbaş, Kadir Gecesi hutbesini Denizli’de verdi

Bizim medeniyetimiz kitap ve kalem medeniyeti olduğu sürelerde ve asırlarda en önde olmuştur” dedi.

Başkan Erbaş, Kadir Gecesi programı kapsamında Denizli’ye geldi. Erbaş, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) içerisindeki Müftü Ahmet Hulisi Efendi Camisi bahçesinde düzenlenen iftar programının ardından camide gerçekleştirilen Kadir Gecesi programında hutbe verdi. Vaazında Kadir Gecesi’nin önemine vurgu yapan Başkan Erbaş, Kadir Gecesi’nde indirilmeye başlanan Kur’an-ı Kerim’in insanları karanlıklardan aydınlığa çıkartmak için gönderilen bir kitap olduğunu hatırlattı. Kur’an-ı Kerim’i anlamının çok önemli olduğunu aktaran Başkan Erbaş, “Kur’an, Allah’ın emirlerini hakkıyla yerine getirip yasaklarından titizlikle kaçınan insanlar için bir rehberdir. Her Müslüman için Kur’an-ı en güzel şekilde okumak, en doğru şekilde anlamak, en iyi şekilde yaşamak, onun hayat ve ilkelerini en uygun yöntemle bütün dünyaya tanıtmak en büyük kulluk sorumluluğu ve en yüce itaattir bizim için. Müslüman’ın elinden kitap ve kalemin eksik olmamalı. İlk vahi ilk ayetlerinde Rabb’imiz bize okumayı ve yazmayı emrediyor. Kitabı ve kalemi elinden eksik olduğu zaman müminlerin elinde, medeniyetimiz geri kalıyor. Bizim medeniyetimiz kitap ve kalem medeniyeti olduğu sürelerde ve asırlarda en önde olmuştur. Onun için buna dikkat edeceğiz. Kadir Gecesi Kur’an ile ilişkimizi muhasebe ederek yeniden en güçlü şekilde tahkim etmek için eşsiz bir fırsattır” diye konuştu.

Program hutbenin ardından ilahilerin okunması ve dualar ile sona erdi.