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30 Mayıs 2018 17:01

Başkan Erdoğan, Denizlili firmaları tebrik etti

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, 2017 yılı verilerine göre Türkiye’nin ‘500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ arasına giren Denizlili 11 firmayı tebrik etti.

Başkan Erdoğan, Denizlili firmaları tebrik etti

30 Mayıs 2018 17:01


DTO Başkanı Uğur Erdoğan, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 500 Büyük Sanayi Kuruluşu açıklaması üzerine bir değerlendirmede bulundu. Başkan Erdoğan, 2016 yılında ilk 500 büyük sanayi kuruluşu arasına Denizli’den 11 firmanın girdiğini anımsattı. Bu yıl ise, enerji sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın liste dışında kaldığını kaydeden Başkan Erdoğan, “2017 yılı verilerine göre, 11 firmamızın listeye girdiğini gördük. Bu firmalardan 5’i kablo ve bakır tel, 2’si demir çelik, 2’si gıda, 2’si de tekstil sektöründe faaliyet göstermekte. Son 5 yılın verilerini değerlendirdiğimizde, ilk 500 firma sıralamasında 11-12 firmayla, Denizlimiz yerini koruyor” dedi.


Türkiye’nin en büyükleri arasında yer alan Denizlili isimlerin genelinin aynı zamanda en çok ihracat yapan firmalar olduğunu da vurgulayan Başkan Erdoğan, “Açıklanan veriler Denizli’nin üreterek Türkiye ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlamaya devam ettiğini gösteriyor. Listeye giren 11 firma, şehrimizin gururu olmuştur. Hepsini tebrik ediyorum.”




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