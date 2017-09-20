Başkan Erdoğan esnaf ziyaretlerine devam ediyor

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, esnafa moral vermek amacıyla düzenlendiği esnaf ziyaretlerine devam etti. Erdoğan, 2. Ticari Yol üzerindeki esnaflara ziyaretler gerçekleştirerek, “hayırlı işler” dileklerini iletti. Erdoğan’ı karşılayan esnaflar, ziyaretin kendilerine moral olduğunu belirterek, memnuniyetlerini dile getirdi.

Erdoğan, esnafın taleplerini dinledi, odanın hizmetlerini anlattı, alışveriş yaptı. Başkan Erdoğan, “Esnafımız ziyaretimizden memnun kaldı. Gösterdikleri sıcaklık bize hem moral, hem enerji oldu. Bundan sonra da her zaman esnafımızın içinde, yanında olmaya devam edeceğiz. Üyelerimiz, bizler için çok önemli. Onların ayağına kadar gidip, karşılıklı görüşmeler yapıyoruz. Ziyaretlerimiz sırasında da karşılaşılan sorunları tespit ederek, ilgili mercilerle temasa geçiyoruz. Bizim görevimiz de budur. Ekonominin çarkları ile yöneticiler arasında köprü oluyoruz. Yanına gittiğimiz esnafımızın bize sıcak ve yoğun ilgi göstermesi moral ve motivasyonumuzu yükseltiyor. Bu ziyaretler, onlar için de bizim için de moral kaynağı oluyor” diye konuştu.