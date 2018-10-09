Başkan Erdoğan, platform sözcüğü görevini devretti

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Sanayici, Tüccar ve İş Adamları Platformu Sözcülüğü görevini Denizli Ticaret Borsası (DTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili'ye devretti.

Denizli Sanayici, Tüccar ve İş Adamları Platformu üyeleri, dönem sözcülüğü devir teslim töreni için DTO hizmet binasında düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Kısa bir süre önce seçimli genel kurullarında seçilerek göreve gelen Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Turgut Devecioğlu ile Denizli Genç İş Adamları Derneği (DEGİAD) Başkanı Hakan Urhan, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, yeni unvanlarıyla ilk kez Denizli Platformu toplantısına katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Başkan Uğur Erdoğan, 19 aylık dönemde yürüttükleri çalışmaların en önemlilerini özetleyip, üyeleri neler yaptıklarına dair kısaca bilgilendirdi. 19 aylık dönemdeki çalışmaları, ortak akıl ve çabayla yaptıklarına işaret eden Başkan Erdoğan, “Tüm bu gayretlerimizin sonucunda insanımıza teşvik ve destek dolayısıyla iş ve istihdam, hatta moral ve motivasyon sağladık. Denizli platformu üyeleri olarak, kuruluş amacına uygun bir doğrultuda ve ruhla, şehrimizin etkinliğinin artırılması, insanımızın hizmet almasının önünün açılması ve Denizli'miz adına yürütülen işlerde, verim, kalite ve hızın yükseltilerek, en çabuk ve en doğru sonuca ulaşılması için çaba harcadık; harcıyoruz. Ayrıca, bizi biz yapan değerlerin bulunup ortaya çıkarılması, korunması, geliştirilmesi ve kamuoyuna sunulması gibi ulvi bir amaca daha hizmet ediyoruz. Hemşehrilerimizin övgüyle söz edilen girişimci ruhunun birer temsilcisi olarak, elbirliğiyle iyi işlere imza attığımıza inanıyorum” diye konuştu.