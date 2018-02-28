Başkan Erdoğan, ticaret ve ekonomi için sağlanan kolaylıkları anlattı

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci ve Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili ile düzenledikleri ortak basın toplantısıyla oda ve borsalar olarak üyeleri için yapılan çalışmaları anlattı. DTO’da yapılan toplantıda konuşan Başkan Erdoğan, Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’a bağlı kurumlar olarak Denizli’de faaliyet gösterdiklerini, Türkiye genelinde önemli hizmetler sağlandığını belirterek, “Üyelerimizin bizlere ilettiği sorunları çözmek ve taleplerini karşılamak üzere yoğun mesai harcıyoruz. Bu kapsamda TOBB hükümet nezdinde girişimlerde bulunuyor. Yakın dönemde bu çalışmalarımız sonucunda birçok alanda reform sayılabilecek düzenleme tamamlandı, yasa ve mevzuat değişiklikleri hayata geçti. Büyük reform alanları arasında şirket kuruluş işlemleri, icra iflas mevzuatı, inşaat izinleri ve tapu işlemleri, dış ticaret işlemleri, finansmana erişim, vergi beyannamelerinin birleştirilmesi vardır” dedi.

“Şirket kuruluşu için tek adres DTO olacak”

Şirket kuruluş işlemleri için farklı kurumlara gitmeye gerek kalmadan işlemlerin artık DTO Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden yapılabilir hale geleceğini dile getiren Başkan Erdoğan, “Tüm kuruluş işlemleri odalarımızdaki Ticaret Sicil Müdürlüklerinde gerçekleşecek. 7 prosedür 1’e indi. İmza onayı ve defter onayı yalnızca Ticaret Sicil Müdürlüklerinde gerçekleşecek. Rekabet kurumu payı, Ticaret Sicil Müdürlüklerinde alınacak. Limited şirketlerde yüzde 25 sermaye blokajı kalkıyor. Maliye her şirkete yoklamaya gitmeyecek, sadece risk bazlı gidilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu kaydı otomatik gerçekleşecek. Taşınır rehininin kapsamı genişletiliyor. Faiz, sigorta gibi hukuki getiriler, doğal ürün, ikame ürün, nihai ürün, alacaklar rehin edilebilecek. Hasat döneminde elde edeceği mahsulü çiftçimiz şimdiden rehin edip kredi kullanabilecek. Rehin paraya çevrilirken alınan vergi kesintileri (MTV, emlak vergisi), rehinden sonraya taşınıyor. Böylelikle bankalar ipotek karşılığında daha kolay kredi verecek. Kredi kullanırken verilen ipotek, satış şerhi gibi işlemler elektronik olarak gerçekleştirilecek. Artık tapuya gitmeye gerek kalmayacak” diye konuştu.

“Nefes Kredisi’ne kamu ve özel bankalar aracılığıyla 2018’de de devam edilecek”

Denizli’de firmalara sağlanan finansman kolaylıklarından da bahseden Başkan Erdoğan, ‘Nefes Kredisi’ kapsamında Türkiye genelinde toplamda 681 bin firmaya 234 milyar lira destek sağlandığını hatırlatarak şunları söyledi:

“Nefes kredi kapsamında Denizli’den 554 firmaya 42 milyon 500 bin lira destek sağlandı. KOSGEB desteklerinden Türkiye genelinde 290 bin firmaya 8 milyar lira, Denizli’den bin 47 firmaya17 milyon 507 bin 299 lira destek sağlandı. Ayrıca Kredi Garanti Fonu (KGF) Türkiye genelinde 364 bin firmaya 221 milyar lira kefalet verirken Denizli’den 6 bin 750 firmaya 3 milyar 550 milyon lira kefalet ile 3 milyar 900 milyon lira kredi sağlandı. Nefes Kredisi’ne kamu ve özel bankalar aracılığıyla 2018’de de devam edilecek. Azami 200 bin liraya kadar olacak bu kredi aylık 1,09 faiz oranıyla 12 aylık eşit taksitle kullandırılacak” şeklinde konuştu.

Toplantı, Tefenlili ve Keçeci’nin açıklamalarının ardından sona erdi.