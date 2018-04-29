Başkan Erdoğan’dan ABD’li girişimcilere yatırım çağrısı

Sivil toplum kuruluşları ve iş adamları olarak, işimizi, ilişkilerimizi en iyi şekilde sürdürmeliyiz” dedi.

Amerikan-Türk Konseyi (ATC) Başkanı Howard Beasey ve beraberindeki Bilgi Sistemleri Direktörü Cemil Kor, Denizli Ticaret Odası’nı ziyaret etti. DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan’ın makamındaki kabulde, DTO Başkan Yardımcıları Hasan Aracı ile Nilgün Ök, Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Kocabay ve Hikmet Alpaslan, Genel Sekreter Ali Rıza Tekin ve Genel Sekreter Yardımcısı Akay Gündoğan da hazır bulundu.

Ziyarette konuşan Beasey,iki ülke arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Beasey “Teknik anlamda temaslar ile ikili iş görüşmelerini artırmak için birlikte organizasyonlar planlayalım. Derdimizi anlatabileceğimiz, devletle de konuşabileceğimiz, taraflar arasında aracı olabileceğimiz bir organizasyon kurulması gerekiyor. 120’ye yakın üyemiz var. Ticaret odaları ile Türkiye’de veya Amerika’da iletişim kurmak bizim için önemli. Son zamanlarda konferanslarımızı Türk, Amerikan İş Konseyi ile birlikte yapıyoruz. ABD hükümeti ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerde önemli görevler üstleniyoruz. Amerikan Ticaret Ateşeliği ile de iş birliği halindeyiz. Sadece şirketlerle değil ekonomik büyümeyi güçlendirme ofisleri ile de çalışıyoruz” diye konuştu.

“İki ülke arasındaki ticareti geliştirmek için biz hazırız”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Erdoğan ise, iş aleminin her şeyden önce işine odaklanıp, verimi artırmanın yollarını araması gerektiğini vurguladı.

Başkan Erdoğan, “Ülkeler arasında zaman zaman siyasi türbülanslar olabilir, bu bizi çok ilgilendirmez. Sivil toplum kuruluşları ve iş adamları olarak, işimizi ve ilişkilerimizi en iyi şekilde sürdürmeliyiz. Karşılıklı ticaretimizde ne yazık ki; uzak ara bir fark var. Bunda ABD’nin bazen devreye soktuğu özel uygulamalar ve engellemelerin de önemli etkisi bulunuyor. Oysa ki ABD’nin Türkiye ’den temin edebileceği çok sayıda ürün var. Bu engel ve sınırları aşmak bunun ilk adımı olabilir. Bizim ya da sizin, boşa harcayacak zamanı yok! Laf değil iş üretmeliyiz. İki ülke arasındaki ticareti geliştirmek için biz hazırız. Sonuç ve sektör odaklı ikili iş görüşmelerini önemsiyoruz. Denizli’yi, ABD’li yatırımcılar ve yetkililerle buluşturacak bir organizasyon düzenleyebiliriz. Aynı zamanda Amerika’da da Denizlili iş adamlarımızla sektör bazlı görüşmeler ayarlanabilir. Denizli ihracatında, ABD ilk 5 ülke içinde. Dolayısıyla, Amerika ile iş birliğimiz var. Ayrıca, bundan birkaç ay önce Amerika’da araştırma maksatlı çalışmalarımız oldu. Ziyaretimiz sonrasında, Denizli’de AB fonlarından faydalandığımız 3,5 milyon euroluk bir hibe projesiyle yatırım yapıldı” dedi.

Başkan Erdoğan ayrıca konuğu aracılığıyla ABD’li girişimcileri Denizli’de yatırım yapmaya davet etti.