Başkan Erdoğan’dan girişimcilere hibe desteği çağrısı

Başkan Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 100 Günlük İcraat Programı’nda yer alan Bireysel Genç Girişim Programı (BİGG) kapsamında yenilikçi ve teknolojik fikirlerini bir işe dönüştürmek için başvuruda bulanacaklar arasından projeleri kabul edilen genç girişimci adaylarına, 200 bin TL hibe verileceğinin açıklandığını hatırlattı. Başkan Erdoğan, genç girişimcilerin, katma değeri yüksek ürünleri üretecek şirket kurmaları ile fikir ve ürünlerini ticarileştirmeyi amaçlayan BİGG Programı’nda bu yılın ikinci çağrısının yapıldığını ifade etti.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, BİGG Teknogirişim Programı ile genç ve yenilikçi girişimci adaylarının hayallerini gerçeğe dönüştürebilecekleri bir imkan sunduğuna dikkat çekti. Başkan Erdoğan, “Bu sayede, teknolojiyi geliştirmeye yönelik ve yenilikçi iş fikirleri, nitelikli istihdam oluşturacak teşebbüslere dönüşecektir. Fikirden pazara kadar olan inovatif girişimler desteklenecek. Böylelikle ekonomimize, uluslararası rekabet gücü bulunduran, teknoloji düzeyi yüksek ürünler ile hizmetler geliştirebilen yeni firmalar kazandırılacak. Bu durum, nitelikli ürünlerdeki dış bağımlılığı da azaltacaktır! Bakanlıktan edindiğimiz bilgiye göre, yurt genelinde bugüne kadar yaklaşık 1000 girişimci, bu program sayesinde şirketlerini kurarak fikirlerini kazanca çevirdi. Girişimci adayları, onaylanan iş planlarıyla TÜBİTAK’a başvurarak 200 bin TL tutarındaki yüzde 100 hibe destekten yararlanabiliyorlar. Denizlili gençlerimiz de bu imkânı göz ardı etmemeli; değerlendirmeli" dedi.