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Başkan Gülbay, başarılı personeli ödüllendirdi

Denizli Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, başarılı belediye personeline teşekkür belgesi verdi.


Belediye Emlak Servisi personeli Halil Kırsoy, stadyum görevlisi Yaşar Demir ve sağlık personeli Hemşire Fatma Akgören'e belgelerini veren Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, özverili çalışmaları ve belediyenin çıkarlarını korumada gösterdikleri üstün gayret için teşekkür etti. Halil Kırsoy, emlak servisine geçtikte sonra tahsil edilmekte zorlanan gelirleri 2 katına çıkardığı için, stadyum görevlisi Yaşar Demir'e stadyum ve çevresindeki plastik şişe, metal kutu, cam ve kağıtları toplayarak belediyeye ek gelir kazandırdığı ve doğaya yaptığı katkı nedeniyle, Fatma Akgören de belediyede ücretsiz yaptığı sağlık çalışmaları nedeniyle teşekkür belgesi aldılar.

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