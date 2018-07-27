Başkan Gülbay, dokumacı esnafı ile bir araya geldi

Denizli Dokuma Pazarının yol çalışmaları nedeniyle yıkılacak olması nedeniyle yeni arayışlara giren Buldanlı dokumacılar, Başkan Mustafa Gülbay ile Buldan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Ertekin’in de katıldığı toplantıda sorunlarını masaya yatırdılar. Buldan Belediyesi Meclis salonunda yapılan toplantıda Denizli Dokuma Pazarı’nın, Denizli Büyükşehir Belediyesi ile yapılacak görüşmelerle, şimdiki yerine yakın bir yerde devam etmesi, Buldan’da da çok eskilerde olduğu gibi yeni bir Pazar açılması kararlaştırıldı. Buldan Dokuma Pazarı perşembe günleri sabahtan öğleye kadar açık kalacak. Toplantıda konuşan Başkan Gülbay, Denizli Dokuma Pazarı’nın, dokumacıların isteği doğrultusunda daha güzel bir mekanda devam etmesi için gerekli çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti. Başkan Gülbay, “Ancak Buldan’ımızda yeni bir dokuma pazarının açılması gerektiğine inanıyorum. Biz belediye olarak böyle bir Pazar için her türlü yardımı yapacağız. Gerek çarşıya yakınlığı, gerek lojistik imkanları ve gerekse gelen alıcıların araçlarının park edebileceği bir alana sahip olması nedeniyle Belediye El Sanatları Merkezi’nin (BELKÜM) bu Pazar için çok uygun olduğunu düşünüyoruz. Denizli’de olduğu gibi, dokumacılarımızın tüm mallarını pazara getirmesini değil, bu pazarı bir sergi gibi kullanmalarını istiyoruz. Özellikle Denizli’deki pazarda yeri olmayan, satacak çok miktarda malı olmayan, aracı veya daha değişik imkanları olmadığı için Denizli’deki pazara gidemeyen küçük dokumacılarımızın da bu pazarda yeri olsun istiyoruz” dedi.

Toplantı daha geniş bir katılımla teknik detayların da konuşulması amacıyla ileri bir tarihe ertelendi.