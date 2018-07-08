Başkan Gülbay’dan Kurultay çağrısı

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, Muharrem İnce’nin "Ben kurultay istemeyeceğim, kesinlikle böyle bir talebim olmayacak! Ama CHP örgütleri göreve davet ederse, kendisi de ‘Ben ayrılacağım’ derse, hazırım. Ama burası çok önemli. Sakın yanlış bir şey yazılmasın. Ben karşısına çıkıp rakip olmayacağım! Beni cumhurbaşkanı adayı yapmış bir genel başkanın karşısına çıkıp böyle bir vefasızlık yapmam!" dediğini belirterek, “Beklemesi bilinmeli, sabretmeliyiz. Çünkü sabırla koruk, helva olur” dedi.