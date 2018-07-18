Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, 1995 yılından beri eski zahire pazarının üstündeki yerinde kurulan dokuma pazarı, Denizli Büyükşehir Belediyesinin bölgede yapmayı planladığı yol çalışması nedeniyle yıkılacağını belirtti. Pazarda sergi açan dokumacıların durum böyle olunca yeni yer arayışı içerisinde girdiklerini kaydeden Başkan Gülbay, konu hakkında Denizli Dokumacılar Odası Başkanı Cemal Tuna ile bir araya geldi.

Dokuma pazarında en fazla dokumacıya sahip olan Buldan’ın Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, dokumacılarla durumu konuşmak, ortak çözüm yolu bulmak ve konuyu Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’ne taşımak için dokuma pazarında dokumacıları ziyaret etti. Dokumacılarla tek tek konuşan Gülbay, daha sonra Denizli Dokumacılar Odası Başkanı Cemal Tuna’yı ziyaret etti. Gülbay daha sonra konuyu Denizli Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısına taşıdı. Mecliste dokumacıların mağduriyetini dile getiren Başkan Gülbay, Denizli deyince ilk akla gelen sektörün tekstil olduğunu hatırlattı. Her ne kadar internetin ve teknolojinin çok fazla ilerlemiş olsa da alıcının hala alacağı ürüne dokunmak istediğini, bu nedenle pazara geldiğini ve geleneksel el emeğine dayalı ürünlerin yoğun olduğu bu pazarın yaşatılması gerektiğini söyledi. Başkan Gülbay, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’dan bu konu ile ilgili neler yapmayı planladıklarını sordu. Başkan Gülbay, Zolan’ın ise konunun muhatapları ile görüşmelerin sürdüğünü söylediğini belirtti.

“Denizli çok muhteşem bir vitrin kazanmış olur”

Başkan Gülbay yapılan görüşmelerde otogarın Aydın yoluna taşınması ve mevcut otogarında dokumacılar çarşısı yapılması yönündeki öneriyi desteklediklerini kaydederek şunları söyledi:

“Görüşmelerimizde iki çözüm yolu üzerinde mutabık kaldık. İlk olarak pazarın yine Denizli’de ve şimdiki yerine çok uzak olmayan bir yerde kurulması gerektiğini söyledi arkadaşlar. İkinci olarak, şimdiki otogarın şehrin içinde sıkıntı oluşturduğu ilerleyen yıllarda şehir trafiğini çok olumsuz etkileyeceği bu nedenle şehir dışına taşınmasının gerekli olduğunu ifade etti. Yeni otogarın en uygun bölge olan Aydın yolu üzerinde, çevre yolu ile kesişen bölgede yapılıp taşınması ile şimdiki otogar binasının tekstil çarşısı olması iyi olacağı yönünde görüş belirttik. Dokumacılar ilçe ile merkez arasında yolcu taşımacılığı yapan araçların yine şimdiki otogarı kullanabileceklerini, lokantası, sosyal alanları ve diğer ayrıntıları ile Denizli’ye yakışır bir tekstil AVM’si olabileceğini ifade ettiler. Bu fikir bize de cazip geldi. Böyle bir proje ile Denizli çok muhteşem bir vitrin kazanmış olur. Konuyu Büyükşehir Belediye Meclisinin Temmuz toplantısında dile getirdim. İnşallah akıl ve mantık galip gelir ve Denizli büyük bir eser kazanır.”