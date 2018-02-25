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25 Şubat 2018 12:49

Başkan Gümüş: “Zeytin Dalı Harekatı’nı sonuna kadar destekliyoruz”

Denizli Profesyonel İş İnsanları Derneği (DEPİD) Başkanı Ertuğrul Gümüş, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin’de gerçekleştirilen ‘Zeytin Dalı Harekatı’nı sonuna kadar desteklerini kaydetti.

Başkan Gümüş: “Zeytin Dalı Harekatı’nı sonuna kadar destekliyoruz”

25 Şubat 2018 12:49


Gümüş yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin sınırlarında oluşturulmak istenen fiili duruma müdahalesinin tam bağımsız ve güçlü bir ülke olmasının en doğal sonucu olduğunu vurguladı. TSK’nın başlatmış olduğu Zeytin Dalı Harekatının, uluslar arası hukuk normları ve ulusların meşru müdafaa hakları çerçevesinde yürütülen bir operasyon olduğunu hatırlatarak, “Bu operasyon, herhangi bir etnik kimliğe ya da başka bir ülkenin toprak bütünlüğüne yönelik olarak değil terörle mücadele amacıyla başlatılmıştır. Türkiye’ye uzanan terör tehdidi tam anlamıyla ortadan kalkıncaya dek sürdürülmesi, ülkemiz adına bir beka meselesidir. Milli mücadelemizin en kısa sürede başarıyla sonuçlanacağına dair en küçük bir şüphemiz bulunmamaktadır. Türk milleti, tarihinin her döneminde olduğu gibi, bugün de bu milli dava etrafında kenetlenmiş, toplumumuzun her kesimi harekata koşulsuz destek vermiştir. Bu öyle bir bütünleşmedir ki hiçbir provokasyon ve girişim ulusal bütünlüğümüze zarar veremeyecek, Türkiye’nin her alanda büyüyerek güçlenmesi önlenemeyecektir. DEPİD, Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız, devletimiz ve şanlı ordumuzun sonuna kadar yanındadır ve destekçisidir. Bu kutlu dava yolunda şehit düşen yiğitlerimize yüce Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dileriz. Cephedeki kahraman askerlerimizin en kısa sürede zafer ve selametle sevdiklerine kavuşmaları temennisiyle yüce Allah Türk ordusunu muzaffer kılsın, halkımızın dualarıyla yar ve yardımcıları olsun” dedi.




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