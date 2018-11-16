Başkan Gürlesin 4 yıllık icraatlarını anlattı

Türkiye'deki 27 ilden daha büyük olan Denizli'nin Pamukkale ilçesi, 343 bin 920'ye ulaşan nüfusuyla, 68 mahallesiyle, Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'le birlikte büyük bir değişim yaşadı.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, dört yılda yaşamın dört bir yanına dokunarak, yaşlı genç, engelli, çocuk her kesime yönelik dev yatırımlarını tek tek hayata geçirdi ve Türkiye'de ilçe belediyelerin cesaret edemediği geleceğe dönük birçok yatırıma imza attı. En uzak iki mahalle arasında 65 kilometre (km) mesafe bulunan Pamukkale ilçesinde, merkez mahalleler ile kırsal bölgelerdeki mahalleler arasında ayrım yapmaksızın, rutin belediyecilik hizmetleriyle birlikte, her mahallenin ihtiyacına göre yatırımlara devam ediliyor. Başkan Gürlesin ile birlikte Pamukkale'de başlayan değişim, dört yıl gibi kısa bir sürede kendini artık iyiden iyiye hissettiriyor.

“Yerel yönetici olarak bizleri belediye başkanlığına layık gören Pamukkaleli vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak adına durmaksızın görevimizin başındayız” diyen Başkan Gürlesin, asıl amaçlarının geleceğe kalıcı eserler bırakmak olduğunu belirtti. Gürlesin'le hem Türkiye'de hem de Denizli'de ilk olan bir çok projeyi hayata geçiren Pamukkale Belediyesi tüm Türkiye'ye örnek olacak, bir çok belediyenin cesaret edemediği sadece ilçeye değil tüm bölgeye hizmet edecek 21 milyon TL'lik yatırımla Pamukkale Belediyesi Semt Polikliniği ile ilklere başladı. Başkan Gürlesin, bunun yanında Kocaçukur'u Pamukkale Belediyesi'nin himayesine alarak büyük takdir kazandı. Termal'in başkenti Karahayıt'ı ve Pamukkale'yi tüm dünyaya tanıtmak adına Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Yarışı'na, Uluslararası Termal Turizm Zirvesi'ne, Gastro Pamukkale'ye, Vosvos Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Tüm bunlarla birlikte yine Türkiye'de ilk defa bir belediye olarak Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği'ne Pamukkale Belediyesi'nin üyeliğini duyurdu. Pamukkale Belediyesi'nce yine bir ilk yapılarak, Pamukkale'nin adını sadece turizmle değil sporla yan yana koyularak, iki kez Pamukkale Spor Oyunları düzenlendi. Taekwondo, masa tenisi, çim hokeyi, basketbol, yarı maraton, halk koşusu, ok atışları, bisiklet turu, yamaç paraşütü-yelken kanat-balon gösterisi gibi tüm spor dallarının içinde bulunduğu Pamukkale Spor Oyunları Uluslararası boyuta taşınarak, sadece Türkiye'den değil dünyanın çeşitli yerlerinden sporculara ev sahipliği yapıldı.

“Termal turizm kentine yakışır alternatif bir spor alanı oluşturuldu”

Başkan Gürlesin'in geleceğe ışık tutacak projeleriyle öncü ilçe belediyelerden biri olmayı başarmış durumda. Dokuzkavaklar Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Haziran ayından bu yana halkın hizmetinde olan Pamukkale Belediyesi Semt Polikliniği, Karahayıt 112 Acil Sağlık İstasyonu, Cumhuriyet Aile Sağlık Merkezi ve 112 Acil İstasyonu sağlık alanında yapılan en büyük projelerden. Pamukkale'nin adını sadece turizmle değil alternatif seçeneklerle ön plana çıkarmak adına Karahayıt'a yapılan Şelale Park ve Karahayıt Kent Ormanı hem halkın hem de gelen misafirlerin spor yapıp, temiz havada nefes alabildikleri bir alan haline geldi. Aynı amaçla, Akköy-Karahayıt-Pamukkale çevresinde yapılan bisiklet ve yürüyüş yolları ile termal turizm kentine yakışır alternatif bir spor alanı oluşturuldu. Şehir merkezinde de başlatılan bisiklet ve yürüyüş yolları ağının ilk ayağı Çamlık bölgesi oldu ve Kınıklı Mahallesi halkına içerisinde kedi evleri, kuş evleri bulunan doğal ortamda bisiklet ve yürüyüş yolu halkın hizmetine sunuldu. Bunun yanında ilçe genelinde güvenlik için 600'e yakın MOSESE kamerası yerleştirerek, suç ve faili meçhul olaylarda azalma yaşanması sağlandı. Yine geçtiğimiz haftalarda açılışı yapılan Pınarkent Kır Düğün Salonu'yla da bölge halkına modern bir alan kazandırıldı.

“Engellilere ve yaşlılara yönelik hizmetlere ayrı bir hassasiyet gösteriliyor”

Yaptığı hizmetler ve projelerle örnek ilçe belediye başkanlarından biri olan Başkan Gürlesin, engellilere ve yaşlılara yönelik hizmetlere ayrı bir hassasiyet gösteriyor. Yapımı hızla devam ve yıl sonuna kadar bitirilmesi hedeflenen Bağbaşı Mahallesi'ndeki Pamukkale Kültür Sanat ve Yaşam Merkezi ile Aktepe Kültür Merkezi engelli vatandaşların günlük yaşantısına alternatif birer merkez olarak planlandı. Bunlarla birlikte göreve geldiği ilk yıl kurduğu Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile evinden dışarı çıkmayan bir çok engelli vatandaşa cesaret veren, örnek olan bir girişimde bulundu. Belediye binasında Engelliler Üretiyor Projesi'ni başlatarak, engelli vatandaşların hem bireysel ekonomilerine katkı sunmayı hem de kendilerine olan güvenlerini kazanmaları noktasından önemli bir projeye imza attı. Evlerinden çıkamayan engelli ve yaşlılara yönelik Evde Berber Hizmeti, Ev Temizlik Hizmeti tüm hızıyla sürüyor. Bunlarla birlikte engelli vatandaşlara hasta yatağı, tekerlekli sandalye ve diğer malzeme desteğine devam ediyor.

Projelerde gençler unutulmadı

Başkan Gürlesin, gençlerin hem eğitim hayatına hem de sosyal yaşantısına projelerle ve etkinliklerle büyük katkılar sunuyor. Başkan Gürlesin, ilçede bulunan 128 okulun tamamına katkı sunarak, öğrencilere eğitim yardımı vererek, okullara halı sahalar, spor kompleksleri ve konferans salonları yaparak ve farkındalık seminerleri, eğitimleri düzenleyerek eğitime ciddi destekler sağlıyor. Ücretsiz İngilizce Konuşma Kursları ile gençlerin kitap okuma alışkanlığını artırmak adına Kınıklı Mahallesi'ne yapılan Konuşan Bankları ile yine Denizli'de bir ilk olan Pamuk Kafe Üniversite & Kitap Kafe gençlere büyük destekler sağlıyor. Çocuk Parklarının yenilenmesinden, her mahallede düzenlenen çocuk şenliklerine, ilçede belirli noktalardaki wifi istasyonlarıyla, yazları ücretsiz yüzme kurslarıyla, okul önlerine 3 boyutlu yaya geçitleriyle yine en güzel projelerle halkın karşısına çıkıyor.

Seyir terası büyüleyecek

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin dört yılda yaşamın dört bir yanına dokundu. İlçe merkezi ile kırsal bölgeleri aynı güzelliğe kavuşturmak adına büyükşehir belediyesinin altyapı çalışmaları biten cadde ve sokaklarda üstyapı çalışmalarını tamamlıyor. Kırsal bölgelerden biri olan Gözler Mahallesi'nde 65 yıllık sorun olan arazi yolları soruna çözüm bularak da vatandaşın takdirini topladı. Başkan Gürlesin'in en önemli vizyon projelerinden birisi de Türkiye'nin en büyük Tematik Kent Ormanı özelliğine sahip Seyir Tepesi Projesi. Proje çalışmalarına 3 yıl başlanan ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı onaylı proje, kentin cazibe merkezi olacak. Kınıklı Mahallesi sınırları içinde yer alan 405 bin metrekarelik alanda oluşturulacak olan Seyir Tepesi, proje içeriyi itibariyle, doğa ve manzara güzelliği, halkın dinlenme ve eğlenmesine yönelik farklı aktiviteleri bünyesinde bulunduran Seyir Tepesi Kent Ormanı Projesi, 5 etaptan oluşacak. Şelale Park, El Sanatları ve Kır Lokantası; Gençlik Vadisi ve Horoz Köy; Sonsuz Bahçe; Renkli Orman ve Kültür Evleri bölümlerinden oluşacak olan Türkiye'nin en büyük tematik kent ormanı parkı Seyir Tepesi, tamamlandığında Denizlilerin ve yerli yabancı turistlerin uğrak yeri olacak.

“Amacımız geçici işlerle vatandaşların anlık gözlerini boyamak değil”

Vizyon projelerle, sadece bugünü değil, ilçe halkının yarınını da düşündüğünü ispatlamaya devam eden Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, adeta, bugünden yarının Pamukkalesini inşa ediyor. Belediyeciliğin günübirlik, geçici işlerle vatandaşların anlık gözlerini boyamak değil, kalıcı işlerle tüm halka hitap etmek olduğunu ifade eden Başkan Gürlesin, “Bizim sloganımız ‘Pamukkale'de yaşamak ayrıcalıktır' dedik ve bu doğrultuda ilerleyerek, eğitime, sağlığa, güvenliğe ve sosyal belediyeciliğe ağırlık verdik. Bizler en başından bu yana, devletimizden ve halkımızdan aldığımız güçle başaracağımıza inandık ve bu inançla görevimizi layıkıyla yerine getirmek adına görevimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.