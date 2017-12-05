Başkan Gürlesin, AK Partili Meclis üyeleriyle projeleri inceledi

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ve AK Partili Belediye Meclis üyeleri belediye tarafından yapımı üstlenen projeleri yerinde inceledi. Başkan Gürlesin, Dokuzkavaklar Mahallesi’ndeki Pamukkale Sağlık Merkezi, Cumhuriyet Mahallesindeki Mehmet Salih Karaoğlanoğlu Aile Sağlık Merkezi ve 112 Sağlık İstasyonu ve Bağbaşı Mahallesi’nde inşaatı başlanan Pamukkale Kültür, Sanat ve Yaşam Merkezi’ndeki çalışmaları Meclis üyelerine aktardı.

Gürlesin, bölge genelinde 100 bin kişiye hizmet verecek olan ve 1,5 milyon liraya mal olan Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Mehmet Salih Karaoğlanoğlu Aile Sağlık Merkezi ve 112 Sağlık İstasyonu’nun inşa sürecinin bittiğini belirterek, bu sağlık merkezini kısa zamanda vatandaşların hizmetine sunacaklarını kaydetti. Projelerine devam edeceklerini kaydeden Başkan Gürlesin, “Bu dönemimizin en iddialı projelerinde gelinen noktayı meclis üyelerimize gösterdik. Yüz akımızla nihayetlenecek olan projelerimizde sona yaklaşıldı. Pamukkale Belediyesi’nin yapmış olduğu yatırımlar içinde vizyon anlamda değer katacak olan projelerimizi yerinde gördük. Sadece ilçemize değil, bölgemize değer katacak vizyon projelerimiz devam edecek. Ben tüm projelerimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum, Pamukkale Belediyesi olarak başta şahsım ve ekibimizle, ben projelerimizin altına imza atan bütün meclis üyelerimize, fen işleri müdürlüğümüze, ihale aşamasından bu güne kadar firmamıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.