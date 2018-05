Başkan Gürlesin, Anneler Günü’nü çiçek dağıtarak kutladı

Her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü ile ilgili olarak Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, annelere çiçek dağıttı. AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Gökbel ve Ak Parti Pamukkale İlçe Kadın Kolları Başkanı Zehra Karabay ve Başkan Gürlesin’in eşi Derya Gürlesin açılan standtta Denizlili kadınlara “Küçük hanım” adlı saksı çiçeği dağıtarak bayanların anneler gününü kutladı. Açılan standa büyük ilgi gösteren vatandaşlara Başkan Gürlesin ve eşi birlikte çiçek dağıttı. Ak Parti Pamukkale İlçe Kadın Kolları Başkanı Zehra Karabay, yaptığı açıklamada Anneler Günü ile ilgili olarak Pamukkale Belediyesi’nin etkinliği olduğunu belirterek, “Tüm annelerimizi anneler gününü kutluyoruz. Her kadın bir çiçektir diyerek anneleri unutmayan Başkan Gürlesin’e teşekkür ederim” dedi. Denizlili bayanlar ise Başkan Gürlesin’in anneler günü çiçeği ile ilgili olarak, “Anneleri unutmayan Başkan Gürlesin’e teşekkür ediyoruz” diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler.

“Annemize sevgi ve saygımızı göstermek hepimize düşen en büyük sorumluluk”

“Sabrıyla, şefkatiyle kendilerini evlatlarına adayan annelerimizin değeri paha biçilemez” diyen Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, ise başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin anneler gününü kutladı. Başkanı Gürlesin; “Yaşamımızın her anında emekleri bulunan ve hakları hiçbir zaman ödenemeyecek annelerimizin bir tek bugün değil her gün kıymetini bilmeliyiz. Annelerimizin yaşamını kolaylaştırmak, her zaman yanlarında olmak, onlara sevgimizle hoş tutarak, yalnız bırakmayarak sevgi ve saygımızı göstermek hepimize düşen en büyük sorumluluk olmalıdır. Hem bugünün anneleri hem de gelecekteki annelerin günlerini kutlamak istedik. Onlara çiçek vererek her zaman olduğu gibi değer verdiğimizi gösterdiğimizi düşünüyorum. Herşeyin en iyisine layık olan annelerimize sevgi ve saygılarımı iletiyor; sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir yaşam temenni ediyorum. Tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun” diye konuştu.

Başkan Gürlesin, kendisini yalnız bırakmayan eşi Derya Gürlesin’e de çiçek vererek anneler günün kutlamayı ihmal etmedi.